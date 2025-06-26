NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

▲季中被湖人退貨的黃蜂長人威廉斯，在選秀夜被交易到太陽。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

NBA選秀會今（26）日登場，黃蜂啟動交易，將今年季中被湖人「退貨」的中鋒威廉斯（Mark Williams）送到太陽，換回今年第29順位選秀權，以及一枚2029年的首輪籤。

在剛過去的賽季，威廉斯場均能砍15.3分、10.2籃板、1.2阻攻，投籃命中率60.4%，他季中一度被交易到湖人，卻因體檢未過遭到「退貨」，引發軒然大波，他也因此與紫金大軍槓上，找來多位全國知名的醫生替自己「背書」，看到湖人連2年季後賽止步首輪後，還在社群媒體發了一個「笑臉」表情符號嘲諷。

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短暫「回歸」夏洛特的威廉斯，在選秀之夜再次遭到交易。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，他被送到鳳凰城，換回今年首輪第29順位選秀權，以及一枚2029年的首輪籤。

查拉尼亞指出，這枚2029年首輪籤是騎士、爵士與灰狼3隊中「順位最不優」的那一枚，且具備1至5順位保護。太陽上季面臨禁區高度不足的問題，如今透過補進威廉斯，並用今年第10順位選進馬盧亞克（Khaman Maluach），大幅補強禁區。

來自杜克大學的馬盧亞克出生於南蘇丹、在烏干達長大，他是首位來自NBA非洲學院與非洲籃球聯盟（BAL）的首輪選秀球員。