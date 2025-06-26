運動雲

>

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

▲▼黃蜂長人威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲季中被湖人退貨的黃蜂長人威廉斯，在選秀夜被交易到太陽。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

NBA選秀會今（26）日登場，黃蜂啟動交易，將今年季中被湖人「退貨」的中鋒威廉斯（Mark Williams）送到太陽，換回今年第29順位選秀權，以及一枚2029年的首輪籤。

在剛過去的賽季，威廉斯場均能砍15.3分、10.2籃板、1.2阻攻，投籃命中率60.4%，他季中一度被交易到湖人，卻因體檢未過遭到「退貨」，引發軒然大波，他也因此與紫金大軍槓上，找來多位全國知名的醫生替自己「背書」，看到湖人連2年季後賽止步首輪後，還在社群媒體發了一個「笑臉」表情符號嘲諷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃蜂長人威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

短暫「回歸」夏洛特的威廉斯，在選秀之夜再次遭到交易。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，他被送到鳳凰城，換回今年首輪第29順位選秀權，以及一枚2029年的首輪籤。

查拉尼亞指出，這枚2029年首輪籤是騎士、爵士與灰狼3隊中「順位最不優」的那一枚，且具備1至5順位保護。太陽上季面臨禁區高度不足的問題，如今透過補進威廉斯，並用今年第10順位選進馬盧亞克（Khaman Maluach），大幅補強禁區。

來自杜克大學的馬盧亞克出生於南蘇丹、在烏干達長大，他是首位來自NBA非洲學院與非洲籃球聯盟（BAL）的首輪選秀球員。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

王君佑顏值球技兼具強肩獲球探讚賞　目標「萬波中正型」外野手

王君佑顏值球技兼具強肩獲球探讚賞　目標「萬波中正型」外野手

平鎮潛力股哀宥宇直球拚職棒　「哀家」話題邀大家發揮創意

平鎮潛力股哀宥宇直球拚職棒　「哀家」話題邀大家發揮創意

球迷辱罵馬提母親惹眾怒　大聯盟：終身不得進入任何球場！

球迷辱罵馬提母親惹眾怒　大聯盟：終身不得進入任何球場！

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

熱門新聞

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

2史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚

3公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

4遭湖人「退貨」中鋒被交易到太陽

5「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位

最新新聞

1山本因雨提前退場　5局好投握勝權

2弗拉格笑回「NBA故意給獨行俠狀元籤」

3梅西連2年成為MLS薪資最高球員

4巔峰火球對決！　釀酒人新秀壓倒海盜王牌　

5「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【被飛蟲襲擊】 #邊荷律 應援到一半落荒而逃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366