快訊／黃蜂第4順位鎖定杜克頂級射手　庫尼普爾與球小弟絕配

▲黃蜂第4順位相中來自杜克大學的神射新星庫尼普爾。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA選秀會首日，夏洛特黃蜂以首輪第4順位選進來自杜克大學的神射新星庫尼普爾（Kon Knueppel），瞄準補強球隊外線的即戰力。他上季繳出40.6%的三分命中率與91.4%的罰球穩定度，更以聰明走位與成熟打法贏得球探與高層青睞，被視為最適合搭配「球小弟」拉梅洛（LaMelo Ball）與米勒（Brandon Miller）的側翼拼圖。

庫尼普爾身高6呎5吋（約196公分），大一賽季場均攻下14.4分、2.7助攻，臂展達6呎7吋（約200公分），最大垂直起跳達36.5吋（約92.7公分），屬於厚實型純射手。他不僅出手流暢，也擅長無球走位、空間感極佳，能在擋拆中完成閱讀傳導，搭配度極高。

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球探將庫尼普爾比擬為強森（Cameron Johnson）與波格丹諾維奇（Bojan Bogdanović），即便他無法勝任一對一主攻點，也有望成為出色的「繞掩護神射」與「戰術終結者」。他在禁區靠身體對抗與腳步也能取分，是進攻端可靠的萬用型射手。

不過庫尼普爾在運動能力方面仍有限制，橫移與爆發力不佳，NBA生涯初期恐成為對手的「打點」。此外，他在三分線外的持球出手僅21次命中3球，命中率只有14.3%，在高中時期也不常使用這類進攻方式，這項技能明顯還在開發階段。

對於正在重建的黃蜂而言，庫尼普爾是即插即用的「戰術型側翼」，若能補強身體協調與持球技巧，他將成為球隊外線的長期核心之一。