快訊／七六人探花籤選「體能怪物」艾奇康　能否補上側翼缺口？

▲七六人以探花籤選中體能怪物艾奇康。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA選秀會今（26）日登場，七六人手握探花籤，選進來自貝勒大學的大一側翼新星艾奇康（VJ Edgecombe）。這位19歲的巴哈馬籍鋒衛以勁爆體能與拚勁著稱，兼具空中作業能力與3D潛質，被視為攻守兼具的潛力股，但他在自主進攻與防守穩定性方面仍有明顯進步空間。

艾奇康身高6呎4吋（約193公分）、臂展6呎8吋（約203公分），最大垂直起跳達38.5吋（約97.8公分），擁有極為出色的運動條件。2024-25賽季他場均攻下15分、5.6籃板、3.2助攻、2.1抄截。他擅長快攻灌籃、追魂封阻，具轉換破壞力與切入強度的現代鋒衛。

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他大一賽季三分命中率只有34%，但他高中最後兩年208次出手、命中率達42.8%，他的出手動作流暢、信心十足，整體手感佳，未來很有可能再次突破40%，且具備非站定接球投射的能力。在進攻體系中他也展現無球意識與切入配合，是可執行任務的角色球員，擁有「空中接力終結點」、「抄截專家」、「三分射手」3大特質。

然而，艾奇康的最大問題在於創造進攻的能力尚未成熟。他運球控場不夠細膩，切入時容易倉促啟動、過度依賴身體條件，導致投籃失誤與決策錯誤。運球後跳投命中率僅25%，半場陣地戰的上籃命中率也只有44.2%，無法有效擔任進攻發動機角色。

此外，他雖有橫移速度與防守態度，但在無球端偶爾走神，加上臂展與身高接近，缺乏頂尖防守範圍，若進攻端發展受限，必須在防守端做出更多貢獻。

就七六人而言，艾奇康短期內不必承擔主攻責任，能在馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid）身旁作為輔助側翼逐步成長。若他能強化控球與提升穩定性，未來有機會成為費城體系中的爆發奇兵。