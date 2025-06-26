快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

▲NBA選秀會，杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA選秀會今（26）日正式登場，來自杜克大學的18歲天才前鋒弗拉格（Cooper Flagg）毫無懸念被獨行俠以狀元籤選中，成為NBA史上第2年輕的狀元郎，僅次於當年的天王詹姆斯（LeBron James），詹皇本人也大方誇讚這位後起之秀「潛力驚人」。

A 360 look at @Cooper_Flagg's Draft FIT ????



The #NBADraft presented by State Farm starts at 8pm/et on ABC and ESPN! pic.twitter.com/ighCqkMuk5 [廣告]請繼續往下閱讀... June 25, 2025

2006年12月21日出生的弗拉格，現年18歲，他去年提前1年從高中畢業、進入NCAA名門杜克大學，大一賽季場均貢獻19.2分、7.5籃板、4.2助攻，率隊打出35勝4敗、殺入NCAA四強，並囊括奈史密斯獎在內多項大學年度個人獎項，展現無可爭議的狀元身手。

弗拉格本季投籃命中率48.1%，三分命中率達39%、罰球命中率84%，進攻技巧全面，不論是持球得分、擋拆發動、外圍射手或禁區終結者角色皆可勝任。此外，他在防守端的協防直覺與橫移彈性，能守1至5號位。

以1.8%機率奇蹟般抽中今年狀元籤的獨行俠，今日在選秀會上毫無懸念選進弗拉格，將組成「弗拉格＋戴維斯（Anthony Davis）」組合，有望重新振興球隊。弗拉格也成為NBA史上第2年輕的選秀狀元，僅次於2003年的「天選之子」詹姆斯。

面對是否要「接班」達拉斯前王牌唐西奇（Luka Doncic）的壓力，弗拉格展現成熟心態表示，「我不會把任何事看作壓力……我不擔心要達到某些球員的期望或類似那樣的事情。」他也透露母親曾勉勵他，「如果你是場上最強的球員，那你就該去找一個新的球館。」

「今天只是開始，但這份兄弟情會伴我一生。」弗拉格在投入選秀的影片中曾動情說道。從杜克到NBA，他正走向屬於自己的榮耀新章。