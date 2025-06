快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

▲NBA選秀會,杜克天才弗拉格。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

2025年NBA選秀會今(26)日正式登場,來自杜克大學的18歲天才前鋒弗拉格(Cooper Flagg)毫無懸念被獨行俠以狀元籤選中,成為NBA史上第2年輕的狀元郎,僅次於當年的天王詹姆斯(LeBron James),詹皇本人也大方誇讚這位後起之秀「潛力驚人」。

A 360 look at @Cooper_Flagg's Draft FIT ????



The #NBADraft presented by State Farm starts at 8pm/et on ABC and ESPN! pic.twitter.com/ighCqkMuk5