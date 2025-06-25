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悍將高捷多守位搶機會　化身「康樂股長」設計慶祝舞步快沒招了！

▲▼中職高捷。（圖／記者李毓康攝）

▲中職高捷。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將高捷自5月升上一軍後，不僅成為隊內不可或缺的火力來源，也擔任起「康樂股長」的角色，負責設計上壘慶祝動作，為球隊維持歡樂氣氛。

高捷目前在一軍出賽22場，81個打數敲出19支安打，包括生涯首轟以及24日擊出的生涯首支三壘安打，打擊率為0.235。

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談到心態上的轉變，高捷表示：去年面對很多失敗，當下沒辦法處理好，導致想法變得複雜，也沒有確實做好該做的事。例如一味追求長打，卻沒有考慮打擊策略；守備方面，總是想著要守好，卻忽略了當下該如何處理才是重點。

談到首局擊出生涯首支三壘安打幫助球隊進帳2分，他回憶道：「當下只是覺得是一支安打，看到陳傑憲學長跑去後面接球，我就盡全力跑，想要跑到離本壘更近的位置。」

他也透露，去年秋訓對自己來說是一個重要的轉捩點。除了加強守備，還增加了多個守備位置的練習。他說：「去年內野守得不是很好，因此加強守備練習，也與教練團討論，希望藉此增加上場機會。」目前他已在一軍守過外野、一壘、二壘、三壘，但他坦言：「內野相對比較熟悉，從高中到現在一直都有在守，外野的部分還需要再多努力。」

身為「康樂股長」，他負責賽前設計上壘動作。他笑說：「原本是阿好（王念好）在負責，後來某次國宸學長要我想一個，結果那場球隊贏了，之後就一直是我來想。」他透露會從網路上學一些跳舞動作，然後隨機想一個，「但現在想到快沒招了！」

關鍵字： 高捷富邦悍將球隊守備歡樂

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