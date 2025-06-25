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年輕的悍將會「一生懸命」應戰　古久保：全力衝刺起來很恐怖

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿迎戰第二週的「地獄6連戰」，首戰先擊敗味全龍，25日將對上富邦悍將。總教練古久保健二表示，悍將雖然近期年輕多，但他們會全力以赴「也很恐怖」。

悍將近期表現出色，連續兩週緊咬統一獅，讓獅隊封王之路增添變數。桃猿方面，在淘汰指數歸零前仍保有爭冠希望，當前首要目標是維持連勝氣勢。

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談到富邦悍將，古久保健二指出：「他們的陣容年輕化，也非常渴望勝利。年輕選手的情報相對較少，他們也會以『一生懸命』（全力以赴）應戰。我覺得他們沒有想太多結果，全力衝刺起來其實非常恐怖。我們要做的就是把該做的事情做好，力拚每一場比賽。」

針對6連戰的調度安排，桃猿每天根據對戰組合微調陣容。前一戰將林立調降至二軍，此役則由陳佳樂、董順傑等球員先發。古久保說明：「小胖（林泓育）對李東洺的對戰成績不是很好，陳晨威整季出賽密集，這場安排他擔任DH，讓他稍作喘息。」至於讓陳佳樂擔任一壘先發，他補充：「將目前身體狀況最好的選手排進先發，無論是投手還是野手。」

在上半季中，林智平、林泓育與余德龍三位老將扮演穩定軍心的重要角色，幫助球隊保持競爭力。古久保表示：「他們時時觀察場上情勢，也清楚自己的定位，非常值得年輕球員學習。」其中，余德龍在游擊防線上的拼勁也獲得讚賞，「他真的守得很好。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿富邦悍將老將比賽

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