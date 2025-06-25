柯敬賢開轟！李灝宇雙安跑回再見分

▲柯敬賢 。（圖／資料照）

記者王真魚／台北報導

效力道奇新人聯盟台灣小將柯敬賢今天對皇家新人聯盟的比賽中，敲出本季第3發全壘打，與隊友上演背靠背開轟，最終助隊以9比4拿下勝利。效力底特律老虎3A的李灝宇同日出賽，終結連4場無安打的低潮，繳出單場雙安並跑回再見分，幫助球隊以4比3逆轉戰局。

柯敬賢此役擔任先發第2棒、中外野手。首打席擊出飛球遭接殺，第2打席遭三振。第3打席與隊友莫拉雷斯（Emil Morales）上演背靠背全壘打，擊出本季第3轟。接下來兩個打席，他都選到四壞保送上壘，其中第4打席靠隊友哈爾蘭（Chase Harlan）的全壘打跑回分數，最終累計3打數1安打、2次保送、1次三振、2得分。

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李灝宇對戰白襪3A，繳出4打數2安打、1保送的成績，打擊率升至252、OPS為.757。

其中9局下二、三壘有人時，李灝宇擊出游擊方向滾地球，形成內野安打並造成對手守備失誤，隊友趁機跑回追平分。隨後，白襪接連投出3次四壞球保送，讓李灝宇跑回再見分，老虎3A最終以4比3逆轉擊敗白襪3A。

而芝加哥小熊3A的台裔球員「龍仔」龍（Jonathon Long）今天對守護者3A，擔任先發第一棒、三壘手，首打席遭接殺，但後續擊出安打並跑回得分，最終繳出4打數1安打、1三振的表現。賽後打擊率為.318，OPS為.878。小熊全隊火力全開，以12比0完封守護者3A。