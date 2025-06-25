運動雲

>

史上最佳！明星賽7萬人「攻蛋」　一小時搶光門票聯盟將加開座位

▲中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

▲中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

2025台灣精品中華職棒明星對抗賽即將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大登場，根據中職聯盟消息，今日（25日）中午12點門票正式開賣，短短一小時內全面完售，再度寫下中職明星賽史上最快銷售紀錄，展現驚人買氣。其中，限量4080元「白金特區」252席門票秒殺完售，兩日共吸引超過7萬人次進場觀賽，場面盛況空前！

今年明星賽預售狀況比去年更火熱，不僅全區票券迅速銷售一空，許多球迷於開賣當刻即湧入ibon系統搶票，熱門票區瞬間秒殺，聯盟也預計加開外野二樓區域座位，盼讓更多球迷有機會一同進場共襄盛舉。聯盟特別感謝廣大球迷的熱情支持，並提醒球迷持續關注後續加開公告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆明星賽分為「TEAM STAR」與「TEAM TAIWAN」兩支強勢陣容，聚集中職超人氣球星，為球迷獻上兩場充滿競爭與娛樂性的夏日棒球盛宴。比賽時間分別為7月19日晚間6點05分與7月20日下午4點05分，熱血對決一觸即發。

今年明星賽攜手日本任天堂跨界合作，進一步拓展棒球與娛樂融合的可能性。現場除推出主題互動設施外，凡購票入場球迷皆可獲得多項限定贈品，包括乖乖聯名提袋、賽事專屬球衣收納小包、女孩簽名應援毛巾等，讓每位球迷不僅「看得熱血、玩得盡興」，更能「帶得滿手好禮」。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠　還是第3年輕冠軍得主

史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠　還是第3年輕冠軍得主

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

大谷翔平連2場炸裂！美日通算300轟達成　日本史上第3人

大谷翔平連2場炸裂！美日通算300轟達成　日本史上第3人

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

敵隊女球迷「神接球」嗨翻全場！一手搶下大谷翔平第300轟

敵隊女球迷「神接球」嗨翻全場！一手搶下大谷翔平第300轟

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

「一粒熱潮已過？」她正面回應　Wing Stars進明星賽不簡單

「一粒熱潮已過？」她正面回應　Wing Stars進明星賽不簡單

洛磯戰績慘不忍睹「為何這麼弱？」專家分析五大關鍵

洛磯戰績慘不忍睹「為何這麼弱？」專家分析五大關鍵

【你們是我活下去的動力】日本奶奶為看表演撐過腦癌 台灣火舞團聽完當場哭爆T^T

熱門新聞

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠　還是第3年輕冠軍得主

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

大谷翔平連2場炸裂！美日通算300轟達成　日本史上第3人

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

敵隊女球迷「神接球」嗨翻全場！一手搶下大谷翔平第300轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鋒總點出翻轉完封勝關鍵是守備

2史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠

3哈利伯頓今動刀！名主播呼籲改賽制

4大谷翔平連2場炸裂！締造美日300轟

5詹皇斷言NBA準狀元弗拉格會很驚人

最新新聞

1法國豪門里昂因財務問題降級至法乙

2斯威雅蒂生涯300勝到手！

3白襪小聯盟約簽下「雷神」辛德賈德

4拜仁慕尼黑晉級世俱盃16強

5明星賽門票秒殺　聯盟擬加開座位

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366