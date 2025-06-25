史上最佳！明星賽7萬人「攻蛋」　一小時搶光門票聯盟將加開座位

▲中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

2025台灣精品中華職棒明星對抗賽即將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大登場，根據中職聯盟消息，今日（25日）中午12點門票正式開賣，短短一小時內全面完售，再度寫下中職明星賽史上最快銷售紀錄，展現驚人買氣。其中，限量4080元「白金特區」252席門票秒殺完售，兩日共吸引超過7萬人次進場觀賽，場面盛況空前！

今年明星賽預售狀況比去年更火熱，不僅全區票券迅速銷售一空，許多球迷於開賣當刻即湧入ibon系統搶票，熱門票區瞬間秒殺，聯盟也預計加開外野二樓區域座位，盼讓更多球迷有機會一同進場共襄盛舉。聯盟特別感謝廣大球迷的熱情支持，並提醒球迷持續關注後續加開公告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆明星賽分為「TEAM STAR」與「TEAM TAIWAN」兩支強勢陣容，聚集中職超人氣球星，為球迷獻上兩場充滿競爭與娛樂性的夏日棒球盛宴。比賽時間分別為7月19日晚間6點05分與7月20日下午4點05分，熱血對決一觸即發。

今年明星賽攜手日本任天堂跨界合作，進一步拓展棒球與娛樂融合的可能性。現場除推出主題互動設施外，凡購票入場球迷皆可獲得多項限定贈品，包括乖乖聯名提袋、賽事專屬球衣收納小包、女孩簽名應援毛巾等，讓每位球迷不僅「看得熱血、玩得盡興」，更能「帶得滿手好禮」。