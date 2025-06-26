平鎮潛力股哀宥宇直球拚職棒　「哀家」話題邀大家發揮創意

▲2024亞青U18中華隊投手哀宥宇。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

在2025年中職選秀即將登場前，來自平鎮高中的投手哀宥宇，成為本屆備受矚目的選秀潛力股之一。從小立志成為棒球選手，到成為U15與U18中華隊國手，他一步一腳印走過低潮、克服挑戰。如今的他，不只球速與控球兼備，更背負著「哀家第一位中職球員」的期盼，對於特殊姓氏引發話題，他笑說，如果進職棒，「就讓大家盡情發揮創意討論姓氏吧！」

童年立下棒球夢：從看鍾承祐三響砲開始

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哀宥宇來自台南新化，棒球路的起點來自一場孩提時期的觀賽回憶。「那時我3、4歲，去看鍾承祐打出三響砲，那場我記得他真的很厲害，雖然不太懂棒球，但知道全壘打是什麼，同一個人一直開轟，印象非常深。」

他笑說，其實剛開始打球是「跟爸爸凹來的」：媽媽一開始不同意，爸爸則說「越早開始越早放棄」。沒想到這句話反而激起他的鬥志，「從來沒有想過要放棄，好像是國中那時候我就下定決心想以打棒球為職業。」

哀宥宇仍堅持夢想，爸爸甚至為了他的棒球夢搬家、接送、成為球隊義工，還幫他拍了無數比賽照片。「爸爸媽媽幾乎每場比賽都會到場，這讓我很感動。」

直球是主要武器 變化球更求精進

哀宥宇擁有直球、滑球、曲球、變速球與指叉球等球種，其中以直球最具信心。「我希望用直球解決打者，變化球則是為了掩護直球，讓直球看起來更有威脅性。」

2024亞青賽時他曾飆出150公里的球速，然而高三一度陷入機制不穩的低潮。「練習時還有丟到150公里，但正式比賽就沒有了，可能是投球動作跑掉不夠穩定。」在投手教練羅健銘與運科教練協助下，他從「先找回舒服的動作，不管位置，把速度投出來」，再逐步修正，逐漸走出低潮。

他也提到，原本指叉球是升上高中沒有嘗試的球路，直到今年木棒聯賽才開始投回來，效果不錯，便將其納入自己的武器庫。

平鎮高中總教練吳柏宏曾表示，哀宥宇一直是以先發方式調整，「球速就是落在145公里上下，變化球控制能力，在球隊上都是算有經驗的投手，去年也有穩定成績，高三上學期有遇到一些小低潮，但有慢慢調整回來，最後一次盃賽來看，他的速度和控球各方面都很不錯。」

看隊友熱血沸騰 國手經驗值進化

儘管在黑豹旗與木棒聯賽平鎮對高苑的兩場延長戰中並未登板，哀宥宇卻印象深刻。「我從場邊觀察得更清楚，當時一度落後，原以為追不回來，但隊友們毫不氣餒，最後完成逆轉。」

談到自己最難忘的出賽經驗，他點出高二木聯四強戰對普門、以及玉山盃冠軍戰對台南市，「都是第一次參加大盃賽的關鍵戰役，很興奮，表現也不錯。」

至於U15與U18兩次代表中華隊，他表示，「打國家隊能遇到平常隊上遇不到的強者，很想跟他們競爭、追上他們，這會讓人變得更認真。」尤其在亞青賽有學長們的帶領，他表示「感覺滿自在，壓力倒還好。」

談到場外最熟的隊友，哀宥宇毫不猶豫地提到陽善同。「他睡我旁邊，話很多，我們高一高二床位都很近，高三更近了，就在隔壁。」兩人因為多年來朝夕相處建立深厚情誼，「我比他幸運很多，他常遇到傷痛困擾，我則沒什麼大傷。」

選秀順其自然 姓氏特別邀大家發揮創意

對於即將到來的選秀，哀宥宇以平常心看待。「沒有特別設想順位或球隊，抱持順其自然的心態。」若成為哀家第一位中職球員，他笑說：「可能對家人來說是一個話題吧。」

外界對他姓氏的討論也讓他習以為常。「什麼『哎喲喂』、『哀鳳（iPhone）』，我幾乎都聽過，看PTT大家討論的，自己也覺得很好笑。如果我進職棒，就讓大家發揮創意吧！」

最愛看NBA也看大聯盟 艾佛森與范屈拉成為精神偶像

除了棒球，哀宥宇最喜歡的休閒活動是看NBA。他熱愛的球星是退役傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson），「雖然我沒經歷他的時代，但看影片覺得他真的很帥。」目前支持馬刺隊，他笑言，「但他們還有點弱，給他們一點時間。」

近期NBA總冠軍賽則力挺溜馬，其中最喜歡的球員是哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。「哈利伯頓G7首節就受傷，我就不太想看了。」他認為籃球和棒球雖然不同，但「面對低潮與傷痛的心態，其實滿相似的。」

棒球方面，他最欣賞的是已故皇家火球男范屈拉。「我國小時在阿嬤家電視，看到他和馬查多（Manny Machado）打架，那畫面印象超深。後來回去看他投球影片，動作很協調、爆發力強，可惜過世了，否則一定會變得更強。」