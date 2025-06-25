塞爾提克1天2度交易！送波辛基斯到老鷹　已省下53億豪華稅

BREAKING: Boston, Atlanta and Brooklyn are finalizing a three-team trade that sends Kristaps Porzingis and a second-round pick to the Hawks, Terance Mann and Atlanta's No. 22 pick to the Nets, and Georges Niang and a second-rounder to the Celtics. pic.twitter.com/1fcbIslyVF — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

東區老牌勁旅塞爾提克24小時內完成第2筆重磅交易，繼將2冠「大鎖」哈樂戴（Jrue Holiday）送往拓荒者，今（25）日又與老鷹、籃網進行3方交易，將中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）送往亞特蘭大，換回資深前場球員尼恩（Georges Niang）和1枚次輪籤。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，老鷹、塞爾提克和籃網達成一筆3方交易，綠衫軍將禁區「獨角獸」波辛基斯送到老鷹，原本屬於湖人的第22順位選秀權最終則由籃網獲得。

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▲塞爾提克將波辛基斯送到老鷹。（圖／達志影像／美聯社，下同）

整體交易內容如下：

老鷹獲得：波辛基斯 + 1枚次輪籤

籃網獲得：曼恩（Terance Mann） + 第22順位選秀權

塞爾提克獲得：尼恩 + 1枚次輪籤

這是塞爾提克不到24小時內完成的第2筆重磅交易，昨日他們才將哈樂戴送往拓荒者，換來西蒙斯（Anfernee Simons）與兩枚次輪籤。根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的統計，這兩筆交易合計為塞爾提克省下1億8000萬美元（約53億台幣）的豪華稅，原本預估總支出超過5億美元的球隊薪資帳單大幅下降。

目前波士頓已成功擺脫「第二層豪華稅門檻」，這樣的節流操作與當家一哥坦圖（Jayson Tatum）在今年季後賽第2輪對尼克時撕裂阿基里斯腱，以及球隊即將轉手有關。

值得一提的是，籃網目前握有今年5個首輪選秀權：第8、19、22、26與27順位，擁有絕佳補強與選秀操作的空間，他們也保有充足的薪資空間。由於這筆交易使用的是自由市場薪資空間，因此得等到當地時間7月6日新年度開始後才能正式生效。