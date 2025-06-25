昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

Breaking: The Pelicans are trading CJ McCollum, Kelly Olynyk and a future second-round pick to the Wizards for Jordan Poole, Saddiq Bey and the No. 40 pick, sources tell @ShamsCharania.



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記者游郁香／綜合報導

前灣區「浪花小弟」普爾（Jordan Poole）再次被交易！根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）25日凌晨的消息，巫師將曾幫助勇士贏得2022年總冠軍的普爾與前鋒貝伊（Saddiq Bey）及今年選秀會第40號籤打包送到鵜鶘，換回資深砍將麥卡倫（CJ McCollum）、歐利尼克（Kelly Olynyk）與一枚未來次輪選秀權。

▲昔日浪花小弟普爾被巫師交易到鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社）

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現年26歲的普爾在巫師兩季，場均能砍18.8分、4.4助攻，三分命中率35.3%，具備推進節奏與突破能力，正是鵜鶘後場所欠缺的特質。由於先前傳出莫瑞（Dejounte Murray）因阿基里斯腱傷勢仍在復健，普爾預計擔任先發控衛。他曾在2022年隨勇士奪冠，2023年被交易至巫師。如今，華盛頓選擇將他轉手以騰出薪資空間。

6呎7吋（約200公分）的前場球員貝伊也是值得期待的補強，他去年3月因左膝前十字韌帶撕裂而整季報銷，受傷前是各隊關注的得分型側翼，效力活塞時期曾受邀參加美國隊夏季訓練營。

▲鵜鶘怪物狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，普爾與貝伊都只有26歲，與紐奧良現有主力「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson，24歲）、墨菲三世（Trey Murphy III，25歲）年齡接近，構築出清楚的年齡梯隊。

這是鵜鶘一周內完成的第2筆交易，繼日前與溜馬換來今年第23順位選秀權後，他們目前擁有第7、第23與第40號籤。

Full CJ McCollum-Jordan Poole trade story on @ClutchPoints.



A deal that sees Washington cut long-term costs, open more flexibility during their rebuild, while the Pelicans continue to rebuff their roster around Zion Williamson, Trey Murphy III. https://t.co/9QmWqfvzUS — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) June 24, 2025

對巫師來說，透過交易普爾與貝伊，成功擺脫長期合約束縛，換來兩位即戰力老將麥卡倫與歐利尼克的到期合約。若加上米德爾頓（Khris Middleton）、史馬特（Marcus Smart）與霍姆斯（Richaun Holmes）等也即將到期的合約，巫師在2026年夏天可擁有高達1億美元的薪資空間。

這筆交易內容如下

鵜鶘得到：

普爾

貝伊

2025年第40順位選秀權

巫師得到：

麥卡倫

歐利尼克

未來次輪籤