運動雲

>

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

記者游郁香／綜合報導

前灣區「浪花小弟」普爾（Jordan Poole）再次被交易！根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）25日凌晨的消息，巫師將曾幫助勇士贏得2022年總冠軍的普爾與前鋒貝伊（Saddiq Bey）及今年選秀會第40號籤打包送到鵜鶘，換回資深砍將麥卡倫（CJ McCollum）、歐利尼克（Kelly Olynyk）與一枚未來次輪選秀權。

▲勇士柯瑞、巫師普爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲昔日浪花小弟普爾被巫師交易到鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年26歲的普爾在巫師兩季，場均能砍18.8分、4.4助攻，三分命中率35.3%，具備推進節奏與突破能力，正是鵜鶘後場所欠缺的特質。由於先前傳出莫瑞（Dejounte Murray）因阿基里斯腱傷勢仍在復健，普爾預計擔任先發控衛。他曾在2022年隨勇士奪冠，2023年被交易至巫師。如今，華盛頓選擇將他轉手以騰出薪資空間。

6呎7吋（約200公分）的前場球員貝伊也是值得期待的補強，他去年3月因左膝前十字韌帶撕裂而整季報銷，受傷前是各隊關注的得分型側翼，效力活塞時期曾受邀參加美國隊夏季訓練營。

▲▼鵜鶘威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘怪物狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，普爾與貝伊都只有26歲，與紐奧良現有主力「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson，24歲）、墨菲三世（Trey Murphy III，25歲）年齡接近，構築出清楚的年齡梯隊。

這是鵜鶘一周內完成的第2筆交易，繼日前與溜馬換來今年第23順位選秀權後，他們目前擁有第7、第23與第40號籤。

對巫師來說，透過交易普爾與貝伊，成功擺脫長期合約束縛，換來兩位即戰力老將麥卡倫與歐利尼克的到期合約。若加上米德爾頓（Khris Middleton）、史馬特（Marcus Smart）與霍姆斯（Richaun Holmes）等也即將到期的合約，巫師在2026年夏天可擁有高達1億美元的薪資空間。

這筆交易內容如下

鵜鶘得到：
普爾
貝伊
2025年第40順位選秀權

巫師得到：
麥卡倫
歐利尼克
未來次輪籤

關鍵字： NBA籃球巫師鵜鶘普爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

氣勢不能斷！林泓育3安開轟奪MVP　喊話學弟：再累跑壘也要拚

氣勢不能斷！林泓育3安開轟奪MVP　喊話學弟：再累跑壘也要拚

雷霆總冠軍遊行！全城致敬一哥　奧克拉荷馬市設「SGA紀念日」

雷霆總冠軍遊行！全城致敬一哥　奧克拉荷馬市設「SGA紀念日」

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

魔力藍連勝盛讚豊暐蹲捕+舞技　MVP舞台上「一起跳比較安心」

魔力藍連勝盛讚豊暐蹲捕+舞技　MVP舞台上「一起跳比較安心」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

熱門新聞

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鋒總點出翻轉完封勝關鍵是守備

2台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

3大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

4詹皇斷言NBA準狀元弗拉格會很驚人

5古久保讚林子崴好投！但對捕手很生氣

最新新聞

1佐佐木不痛了！羅伯斯卻讓他有壓力？

2大谷翔平明星賽登板？羅伯斯：不可能

3詹皇斷言NBA準狀元弗拉格會很驚人

4昔「浪花小弟」普爾被交易到鵜鶘

5雷霆總冠軍遊行！設「SGA紀念日」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366