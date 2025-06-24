魔力藍連勝盛讚豊暐蹲捕+舞技　MVP舞台上「一起跳比較安心」

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將洋投魔力藍連兩週壓制獅子軍，賽後獲選MVP，他特別邀請搭檔捕手豊暐一同登台，他笑說：「他跳得比我好太多了！」

他此戰主投6局，用球數100球，其中71顆為好球，被敲出2支安打，僅1次保送，送出2次三振，拿下本季第4勝。

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▲魔力藍邀豊暐同台跳舞。（圖／富邦悍將提供）

魔力藍表示：「不管是好的或壞的過程，最終都帶來好的結果。面對統一獅其實沒有特別擬定策略，主要目標是拉長局數，而本壘板後方的豊暐也給了我很大信心。」

前一戰對獅隊打線他飆出7次三振，這場比賽雖只有2K，仍繳出優質好投。魔力藍坦言：「其實沒太大差別，棒球本來就有很多種出局方式，今天是靠守備幫忙。計分板上出現一排零才是最重要的，感謝牛棚一起完成這場精彩的比賽。」

對於本場比賽的高好球率，他表示：「沒有刻意做什麼改變，自認控球狀況不錯，想法就是積極攻擊好球帶，快速取得出局數。」

豊暐連兩場與魔力藍搭配都有好表現，魔力藍說：「賽前我們開會時，把所有策略盡量簡單化，在場上也能抓到相同節奏。」

談到MVP慶祝舞台邀請豊暐上台，魔力藍笑說：「我不擅長跳舞，把他拉上來會讓我安心一點。他跳得比我好多了！這是團隊的勝利，我很感謝豊暐願意一起上台。」

對於中職賽後跳舞文化，魔力藍也表示欣賞：「贏球後能有這樣的舞台，滿享受的。雖然在舞台上跳舞真的很緊張，但台灣有這樣的文化很不錯。」