微型二刀流？徐若熙明星賽想打擊：希望可以對決王建民賢拜

▲徐若熙 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

2025年中華職棒明星賽將於7月19、20日在台北大巨蛋盛大登場，話題投手徐若熙不僅入選國家隊先發投手，更在票選中奪下明星賽先發投手最高票。這是他生涯第二度參加明星賽，期待有機會站上打擊區，「想對決王建民賢拜！」



本屆明星賽先發投手採球迷（佔60%）與專業人士（教練、球員、媒體，共佔40%）加權總分制度進行票選。雖然徐若熙球迷票數370,884票，低於人氣王盧孟揚的429,334票，但在專業評分部分獲得滿分40分，大幅領先盧孟揚的3.26分，最終以總分92.08分逆轉勝出，奪下先發投手第一名，成為最受專業與球迷雙重肯定的投手代表。

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徐若熙也透過這份成績獲得總教練曾豪駒欽點，正式成為明星賽台灣隊成員。他透露，「其實我滿想穿明星隊，黑色整個很帥！」

談到再度站上明星賽舞台，徐若熙也透露心中的小願望——想下去打擊，他笑說，「我以前高中也有打過，希望可以打看看！」他回想高中時期，只要接在宋晟睿後面投球，「那時候就會取消 DH，上去打。」

談到打擊經驗，徐若熙自豪地說，「我有3次上壘喔！」展現了小小「二刀流」本色，他搞笑自嘲是「微型二刀流」，「很小、很微那種啦，有跟沒有一樣。」

對於今年明星賽，徐若熙直言，如果有機會，很想上去打看看，至於想對決誰，他說，「可以對決教練嗎？我想對決王建民賢拜！」隨後補充表示，「要叫他用力、認真丟。」

不過，徐若熙隨即笑說，「但我應該會被罵，葉總可能會叫我不要打。」他透露，平常練習時偶爾手癢拿球棒，也曾被制止，「主要是怕我受傷啦，畢竟有人真的因為這樣受傷過。」

談起王建民的伸卡球，他滿是好奇，「以前就很好奇伸卡球到底多難打。可能投手想法比較簡單，就想說球來就打，真的很想打看看！」

對於最終能夠擊敗盧孟揚，徐若熙坦言自己也很驚訝，「我也是投他耶，感覺球迷都很想看他丟，我就決定投他。」