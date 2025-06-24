運動雲

>

微型二刀流？徐若熙明星賽想打擊：希望可以對決王建民賢拜

▲▼ 徐若熙 。（圖／記者王真魚攝）

▲徐若熙 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

2025年中華職棒明星賽將於7月19、20日在台北大巨蛋盛大登場，話題投手徐若熙不僅入選國家隊先發投手，更在票選中奪下明星賽先發投手最高票。這是他生涯第二度參加明星賽，期待有機會站上打擊區，「想對決王建民賢拜！」


本屆明星賽先發投手採球迷（佔60%）與專業人士（教練、球員、媒體，共佔40%）加權總分制度進行票選。雖然徐若熙球迷票數370,884票，低於人氣王盧孟揚的429,334票，但在專業評分部分獲得滿分40分，大幅領先盧孟揚的3.26分，最終以總分92.08分逆轉勝出，奪下先發投手第一名，成為最受專業與球迷雙重肯定的投手代表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐若熙也透過這份成績獲得總教練曾豪駒欽點，正式成為明星賽台灣隊成員。他透露，「其實我滿想穿明星隊，黑色整個很帥！」

談到再度站上明星賽舞台，徐若熙也透露心中的小願望——想下去打擊，他笑說，「我以前高中也有打過，希望可以打看看！」他回想高中時期，只要接在宋晟睿後面投球，「那時候就會取消 DH，上去打。」

談到打擊經驗，徐若熙自豪地說，「我有3次上壘喔！」展現了小小「二刀流」本色，他搞笑自嘲是「微型二刀流」，「很小、很微那種啦，有跟沒有一樣。」

對於今年明星賽，徐若熙直言，如果有機會，很想上去打看看，至於想對決誰，他說，「可以對決教練嗎？我想對決王建民賢拜！」隨後補充表示，「要叫他用力、認真丟。」

不過，徐若熙隨即笑說，「但我應該會被罵，葉總可能會叫我不要打。」他透露，平常練習時偶爾手癢拿球棒，也曾被制止，「主要是怕我受傷啦，畢竟有人真的因為這樣受傷過。」

談起王建民的伸卡球，他滿是好奇，「以前就很好奇伸卡球到底多難打。可能投手想法比較簡單，就想說球來就打，真的很想打看看！」

對於最終能夠擊敗盧孟揚，徐若熙坦言自己也很驚訝，「我也是投他耶，感覺球迷都很想看他丟，我就決定投他。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

塞爾提克2冠「大鎖」被交易到拓荒者　換回西蒙斯＋2次輪籤

塞爾提克2冠「大鎖」被交易到拓荒者　換回西蒙斯＋2次輪籤

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門新聞

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

2ESPN證實　哈利伯頓阿基里斯腱撕裂

3大谷翔平復出登板內幕曝光！

4曾豪駒親揭中華隊選將考量

5哈利伯頓今動刀！名主播呼籲改賽制

最新新聞

1紅襪布勒單場7保送生涯最慘

2布坎南客串練游擊　兒子遺傳我的

3兩職籃合併？TPBL、PLG釋善意談合作

4庫克斯有望成女籃首位歸化？籃協回應

5入選中華隊！林智勝笑：以為傳承完了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366