「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

▲日本羽壇「空靈女神」大堀彩與大馬男雙好手王耀新正式結婚。（圖／翻攝自IG／ayatoriiiii，下同）

記者游郁香／綜合報導

日本羽壇「空靈女神」大堀彩去年底拋出退休震撼彈，今年3月宣布與馬來西亞男雙好手王耀新共結連理，兩人近日正式完婚，大堀彩在社群媒體分享結婚照，她身穿露肩純白禮服，粉絲大讚，「太漂亮了！」稱兩人是「俊男美女」組合，「結婚之後連長相都變得好像！」

大堀彩6月21日透過個人Instagram宣布，已與大馬好手王耀新登記結婚，「雖是私人事項，但在此向大家報告我們已登記結婚。我們希望能築起屬於我們的幸福家庭，充滿笑容。感謝大家一直以來的溫暖祝福與訊息。」並附上兩張紀念合照。

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第一張照片中，身穿露肩純白禮服的大堀彩手捧花束，兩人燦笑握手；第2張照片則是黑白色調，展現出復古而典雅的氛圍，兩人分別站在畫面左右兩邊，中央有一扇拱形窗戶。

這則貼文吸引破6萬人按讚，台灣羽球「天后」戴資穎、奧運「雙金」傳奇李洋等人也都獻上祝福。

粉絲紛紛表示，「太漂亮了」、「俊男美女」、「結婚之後連長相都變得好像」、「眼神超像」、「比奪冠還開心」、「馬來西亞×日本的混雙夢幻組合成真了」、「歡迎來到馬來西亞，全國一起慶祝」，充滿喜悅與祝福。

這對佳偶在今年3月公開訂婚喜訊，當時王耀新表示，「她說了YES！能與她共度未來，是我莫大的幸福。我們來自不同國家，文化與生活方式皆異，但我們花了很多時間互相適應彼此的生活節奏與文化（雖然偶爾也會吵架）。」

大堀彩曾打進巴黎奧運女單8強，並在上賽季結束後正式退役；王耀新則是馬來西亞的男雙選手，在2021年世界錦標賽中奪得銅牌。