運動雲

>

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

▲▼日本羽壇「空靈女神」大堀彩與男雙好手王耀新正式結婚。（圖／翻攝自IG／ayatoriiiii）

▲日本羽壇「空靈女神」大堀彩與大馬男雙好手王耀新正式結婚。（圖／翻攝自IG／ayatoriiiii，下同）

記者游郁香／綜合報導

日本羽壇「空靈女神」大堀彩去年底拋出退休震撼彈，今年3月宣布與馬來西亞男雙好手王耀新共結連理，兩人近日正式完婚，大堀彩在社群媒體分享結婚照，她身穿露肩純白禮服，粉絲大讚，「太漂亮了！」稱兩人是「俊男美女」組合，「結婚之後連長相都變得好像！」

大堀彩6月21日透過個人Instagram宣布，已與大馬好手王耀新登記結婚，「雖是私人事項，但在此向大家報告我們已登記結婚。我們希望能築起屬於我們的幸福家庭，充滿笑容。感謝大家一直以來的溫暖祝福與訊息。」並附上兩張紀念合照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一張照片中，身穿露肩純白禮服的大堀彩手捧花束，兩人燦笑握手；第2張照片則是黑白色調，展現出復古而典雅的氛圍，兩人分別站在畫面左右兩邊，中央有一扇拱形窗戶。

▲▼日本羽壇「空靈女神」大堀彩與男雙好手王耀新正式結婚。（圖／翻攝自IG／ayatoriiiii）

這則貼文吸引破6萬人按讚，台灣羽球「天后」戴資穎、奧運「雙金」傳奇李洋等人也都獻上祝福。

粉絲紛紛表示，「太漂亮了」、「俊男美女」、「結婚之後連長相都變得好像」、「眼神超像」、「比奪冠還開心」、「馬來西亞×日本的混雙夢幻組合成真了」、「歡迎來到馬來西亞，全國一起慶祝」，充滿喜悅與祝福。

這對佳偶在今年3月公開訂婚喜訊，當時王耀新表示，「她說了YES！能與她共度未來，是我莫大的幸福。我們來自不同國家，文化與生活方式皆異，但我們花了很多時間互相適應彼此的生活節奏與文化（雖然偶爾也會吵架）。」

大堀彩曾打進巴黎奧運女單8強，並在上賽季結束後正式退役；王耀新則是馬來西亞的男雙選手，在2021年世界錦標賽中奪得銅牌。

關鍵字： 羽球日本大堀彩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

麥康諾哽咽向溜馬迷道歉　感性談哈利伯頓：他重傷還安慰我們

麥康諾哽咽向溜馬迷道歉　感性談哈利伯頓：他重傷還安慰我們

【小強也想見證愛情？】亂入求婚現場！旁人飛踢朋友慌亂閃躲

熱門新聞

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

讀者回應

﻿

熱門新聞

1ESPN證實　哈利伯頓阿基里斯腱撕裂

2曾豪駒親揭中華隊選將考量

3大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

4大谷翔平復出登板內幕曝光！

5曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

最新新聞

1哈利伯頓完成手術「最痛是我的心」

2哈利伯頓今動刀！名主播呼籲改賽制

3吉田正尚預計7月復出　本周觀察右肩

4光芒法蘭柯未成年性交罪遭求刑5年

5哈利伯頓搶七戰重傷　西亞卡姆不捨

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366