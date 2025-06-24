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傷後2個月！40歲詹皇首度重返球場　續留湖人？決定倒數中

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）在今年季後賽首輪傷到右膝內側副韌帶（MCL），休養了近8周後，他今（24）日分享在紐約訓練的影片，直呼「感覺太棒了」，他將在當地時間29日前決定是否執行價值5260萬美元的球員選項，續披紫金戰袍。

詹姆斯是在季後賽首輪第5戰與灰狼後衛迪文琴佐（Donte DiVincenzo）碰撞後，傷到右膝內側副韌帶，儘管短暫退場仍堅持打完全場，湖人最終以96比103止步首輪；就算洛城當時逆轉晉級，詹皇也無法再上場。

▲▼湖人天王詹姆斯遭逢左膝內側副韌帶（MCL）二級拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

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▲詹姆斯分享膝傷後首度回歸訓練畫面。（圖／達志影像／美聯社）

如今詹姆斯已恢復自主訓練，他今日在個人IG公開一段在紐約場館訓練的影片，「今天是我受傷近8周以來，第一次重新踏上球場，感覺真的太棒了！這段時間我一直努力進行復健和訓練，希望能找回狀態。雖然目前還沒達到我理想的水準，但這是一個很好的開始。天啊，這感覺實在太讚了！」他也特別感謝好友「愛神」洛夫（Kevin Love）與訓練師布里克利（Chris Brickley）的協助。

▲▼湖人天王詹姆斯遭逢左膝內側副韌帶（MCL）二級拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇首輪G5膝傷倒地後仍堅持上陣，最終湖人止步首輪。（圖／達志影像／美聯社）

40歲的詹姆斯在剛結束的賽季仍有場均24.4分、8.2助攻、7.8籃板的全能表現，命中率51.3%，三分命中率達37.6%。他生涯21次入選全明星賽，展現「歷久彌堅」的競爭力。

詹姆斯擁有2025-26賽季價值5260萬美元的球員選項，屆時將邁入生涯第23季。若選擇跳出合約，可與湖人洽談新約，協助球隊重塑薪資結構、補強戰力。詹皇與唐西奇（Luka Doncic）組成的雙星組合將首度迎來完整賽季，備受期待。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人LeBron James

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