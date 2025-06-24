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哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在對雷霆的總冠軍G7中，不幸在首節重傷倒地，消息人士24日凌晨向《ESPN》證實，這位25歲明星控衛右腳阿基里斯腱撕裂，下個賽季恐怕也報銷了，目前正在評估手術治療的選項，這突如其來的噩耗，打亂了印第安納的衝冠藍圖。

「只要我還能走，我就要上場。」哈利伯頓在總決賽G5拉傷右小腿後，仍堅持帶著需要數周才能復原的傷勢繼續上陣，他在搶七戰前夕曾坦承，腿部仍然「僵硬又痠痛」，他冒著巨大風險拚冠，最終眾人最不想看到的一幕在首節還剩4分55秒時發生，他在無碰撞下痛苦倒地，被攙扶退場。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

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▲溜馬一哥哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂，下季恐怕也報銷了。（圖／ 達志影像／美聯社，下同）

溜馬在當家頭牌缺席下仍奮戰到底，哈利伯頓則在家人陪伴下，在休息室觀看球隊本季的最後一役，場外還傳出球員與他互相打氣的掌聲，可惜奇蹟沒有再次降臨，印城最後不敵雷霆，與隊史首冠擦身而過。

《ESPN》24日凌晨率先披露，哈利伯頓的傷勢確認是右腳阿基里斯腱撕裂，這個重大傷病恐讓他整個2025-26賽季報銷，目前正評估手術治療的選項。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

這位25歲的全明星後衛今年季後賽表現令人驚艷，繳出場均17.7分、9.0助攻、命中率46%，累積197助攻寫下隊史紀錄。主帥卡萊爾（Rick Carlisle）稱，「這是NBA歷史上最偉大的個人季後賽表現之一，而且是以團隊為主體完成。」

哈利伯頓是在2022年交易截止日前從國王來到溜馬，球團高層相信他是未來建隊核心。2023年夏天他獲得5年2億6000萬美元的延長合約，如今卻在如此接近生涯首冠的時刻受重傷，恐打亂溜馬未來2到3年的衝冠藍圖。

印城陣中主力如西亞卡姆（Pascal Siakam）、內姆哈德（Andrew Nembhard）、托平（Obi Toppin）、麥康諾（T.J. McConnell）、內史密斯（Aaron Nesmith）等都簽約至2027-28賽季，但無人能取代哈利伯頓的獨特地位與領導力。

這支從不願「擺爛」的中型市場球隊，如今可能面臨「過渡賽季」。即便如此，球團可能仍會努力續約當家長人透納（Myles Turner），即使將球隊推向奢侈稅門檻。

▲▼溜馬一哥哈利伯頓搶七戰無碰撞倒地退場，狀況看起來相當不妙。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese Haliburton

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