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被江坤宇人氣嚇到！平野惠一明星賽想當鋒總小弟　害羞穿上瑪利歐

▲中職明星賽平野惠一（左）對決曾豪駒（右）。（圖／中職提供）

▲中職明星賽平野惠一（左）對決曾豪駒（右）。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽將由兄弟總教練平野惠一執教明星隊，他表示，最重要的任務是將每位選手「健康」還給母隊。自家子弟兵江坤宇生涯第二次高票獲選人氣王，他坦言有點意外，對於能擔任他總教練是一件很值得感恩的事。

明星隊有不少年輕球員入選，兄弟投手盧孟揚也在名單中，平野惠一直言：「這是一件很好的事情。（兄弟投手）盧孟揚也很有人氣，希望他的實力不會輸給人氣。」

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兄弟當家游擊手江坤宇以破66萬票之姿獲選人氣王，平野惠一坦言沒想過，有點嚇一跳，「能跟他同隊，是一件很感謝的事。平常都會大喊『阿坤』，現在有點覺得不好意思，反而要感謝阿坤。」

他期待能帶給球迷精彩的明星賽，也透露：「身為總教練最在意的是讓他們不受傷、順利表現，滿腦子都在思考如何將選手健康地還給母隊。」

今年明星賽與任天堂合作，推出瑪利歐主題球衣相當吸睛。平野惠一穿上球衣直呼：「有點害羞！但有人說很可愛，大家覺得適不適合我呢？這很不錯，有明星賽的感覺。」

回憶去年賽前也不知道有哪些明星教練會登場，今年依舊沒有「劇本」，一切讓事情自然發生。平野惠一笑說：「大家都是很有趣的人，相信氣氛會很好。」他強調，在明星賽上應該讓球員盡情演出，總教練保持低調，何況場上還有其他5隊總教練，他笑言，「像鋒總（陳金鋒），在明星賽我會當他的小弟。」

關鍵字： 中職明星賽平野惠一江坤宇瑪利歐

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