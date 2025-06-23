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少打1人仍全取3分　皇馬世俱盃3比1擊退帕丘卡摘勝

▲貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林漢姆（Jude Bellingham）上半場的進球助隊建立優勢。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美國夏洛特舉行的世界俱樂部盃H組小組賽第二輪，西甲強權皇家馬德里（下稱皇馬）雖在開賽第7分鐘就因阿森西奧（Asencio）被紅牌罰下，面臨少打一人的劣勢，但最終仍以3比1擊敗墨西哥勁旅帕丘卡，拿下寶貴3分積分，目前皇馬累積4分，爭取小組第一的機會仍然存在。

比賽一開始，皇馬阿森西奧作為球隊最後一道防線，卻在禁區前對帕丘卡隆東（Rondón）犯規，遭主裁判直接罰下，皇馬自此面臨長達80多分鐘的10人應戰壓力。帕丘卡試圖透過長傳製造威脅，第18分鐘肯尼迪（Kenedy）與包蒂斯塔（Bautista）完成一波連續攻門，但皆遭皇馬門神克爾圖瓦（Courtois）化解。

第35分鐘皇馬巴爾韋德（Valverde）中場策動進攻，岡薩洛（Gonzalo）腳後跟妙傳給跟進的賈西亞（Fran García），後者突入禁區橫傳，貝林漢姆（Jude Bellingham）接應後左腳起腳破網，皇馬1比0先馳得點。

第43分鐘皇馬攻勢再起，崔特（Trent）與岡薩洛在禁區內配合，岡薩洛第一時間傳球助攻，土耳其新星古勒（Arda Güler）右腳射入遠角助隊再下一城，皇馬2比0擴大優勢。

下半場帕丘卡強勢反撲皆無功而返，第56分鐘隆東禁區內的近距離射門意外偏出，第61分鐘肯尼迪禁區邊緣起腳，皇馬門神克爾圖瓦再度撲救成功。第70分鐘皇馬巴爾韋德與布拉欣（Brahim）連線配合，巴爾韋德接獲後者助攻後，空中觸球破門，助隊將比數擴大為3比0。

第80分鐘帕丘卡蒙鐵爾（Montiel）禁區外起腳射門，球擊中楚阿梅尼（Tchouameni）後變線入網，帕丘卡成功破蛋，但最終比分定格為3比1，皇馬獲勝。

率先進球的貝林漢姆賽後獲選為全場最佳球員，對此他賽後表示，「這是一場很好的勝利，我們踢得很好，改善了很多之前的問題，我們很開心，但現在想要更多。」

談到阿森西奧的紅牌與戰術應變，貝林漢姆說，「這場比賽變得困難，他還年輕，這種情況是正常的，沒什麼大不了，重要的是當教練指示時，我們必須改變體系，並彼此溝通，讓比賽變得更簡單。」

「我們必須承受一些壓力，他們有幾次射門，克爾圖瓦非常出色，雖然不是完美比賽，但我們會繼續努力，教練的想法很棒，我們會朝著他設定的方向前進，」貝林漢姆提及。

皇馬主帥阿隆索（Xabi Alonso）也對此役發表看法，「我不會說這3個進球完全來自我們針對中場跑動的訓練，但我們確實在補水時間討論過這點，他們的完成度非常高，這在10人應戰的艱困情況下，給了我們優勢，球隊展現出紀律與犧牲精神，知道如何在沒有球權的情況下掌控比賽。」

「我們必須以低位防守應對並耐心等待反擊機會，球員在區域防守中表現穩定，還有數段精彩控球，我們從比賽中收穫許多正面能量，特別是這三分，雖然無法完整展現平常訓練內容，但球隊適時調整，保持平衡並控球，讓球員感到更自在。」阿隆索說道。

關鍵字： 世界俱樂部盃足球皇家馬德里

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