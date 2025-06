少打1人仍全取3分　皇馬世俱盃3比1擊退帕丘卡摘勝

▲貝林漢姆(Jude Bellingham)上半場的進球助隊建立優勢。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者胡冠辰/綜合報導

美國夏洛特舉行的世界俱樂部盃H組小組賽第二輪,西甲強權皇家馬德里(下稱皇馬)雖在開賽第7分鐘就因阿森西奧(Asencio)被紅牌罰下,面臨少打一人的劣勢,但最終仍以3比1擊敗墨西哥勁旅帕丘卡,拿下寶貴3分積分,目前皇馬累積4分,爭取小組第一的機會仍然存在。

比賽一開始,皇馬阿森西奧作為球隊最後一道防線,卻在禁區前對帕丘卡隆東(Rondón)犯規,遭主裁判直接罰下,皇馬自此面臨長達80多分鐘的10人應戰壓力。帕丘卡試圖透過長傳製造威脅,第18分鐘肯尼迪(Kenedy)與包蒂斯塔(Bautista)完成一波連續攻門,但皆遭皇馬門神克爾圖瓦(Courtois)化解。

第35分鐘皇馬巴爾韋德(Valverde)中場策動進攻,岡薩洛(Gonzalo)腳後跟妙傳給跟進的賈西亞(Fran García),後者突入禁區橫傳,貝林漢姆(Jude Bellingham)接應後左腳起腳破網,皇馬1比0先馳得點。

第43分鐘皇馬攻勢再起,崔特(Trent)與岡薩洛在禁區內配合,岡薩洛第一時間傳球助攻,土耳其新星古勒(Arda Güler)右腳射入遠角助隊再下一城,皇馬2比0擴大優勢。

下半場帕丘卡強勢反撲皆無功而返,第56分鐘隆東禁區內的近距離射門意外偏出,第61分鐘肯尼迪禁區邊緣起腳,皇馬門神克爾圖瓦再度撲救成功。第70分鐘皇馬巴爾韋德與布拉欣(Brahim)連線配合,巴爾韋德接獲後者助攻後,空中觸球破門,助隊將比數擴大為3比0。

第80分鐘帕丘卡蒙鐵爾(Montiel)禁區外起腳射門,球擊中楚阿梅尼(Tchouameni)後變線入網,帕丘卡成功破蛋,但最終比分定格為3比1,皇馬獲勝。

率先進球的貝林漢姆賽後獲選為全場最佳球員,對此他賽後表示,「這是一場很好的勝利,我們踢得很好,改善了很多之前的問題,我們很開心,但現在想要更多。」

談到阿森西奧的紅牌與戰術應變,貝林漢姆說,「這場比賽變得困難,他還年輕,這種情況是正常的,沒什麼大不了,重要的是當教練指示時,我們必須改變體系,並彼此溝通,讓比賽變得更簡單。」

「我們必須承受一些壓力,他們有幾次射門,克爾圖瓦非常出色,雖然不是完美比賽,但我們會繼續努力,教練的想法很棒,我們會朝著他設定的方向前進,」貝林漢姆提及。

Jude Bellingham: “My brother’s goal yesterday on my mind? A little bit, I’ve gotta be honest. Everyone’s been caning me saying he’s better than me. I had to do something today. We’re 1-1 now, we’ll see for the rest of the tournament (laughs).” pic.twitter.com/hehJeoEz03