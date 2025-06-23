雷霆奪冠現場最萌畫面！禁區猛將兒子頒獎典禮上「熟睡」爆紅

Isaiah Hartenstein’s son is sound asleep. ????????



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記者游郁香／綜合報導

雷霆在總冠軍賽G7以103比91擊敗折損一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的溜馬，贏得搬遷至奧克拉荷馬後的首冠，隨即在主場Paycom中心歡慶奪冠。不過有位「貴賓」卻錯過了這歷史性時刻，他就是禁區猛將哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）的兒子，他在爸爸懷中熟睡，成為封王現場最萌的一幕。

"I guess it's not loud enough..."



Isaiah Hartenstein's son was sleeping through the raucous trophy celebration ???? pic.twitter.com/XtEmb4E9T9 — NBA (@NBA) June 23, 2025

當雷霆全隊在中圈舉行頒獎典禮時，哈爾特斯泰抱著年幼的兒子以利亞（Elijah）站在舞台中央，這位「雷霆寶寶」竟在萬人歡呼聲中沉沉睡去，完全無視現場約1萬8000名球迷的喧囂，安穩地趴睡在老爸胸前，成為現場最吸睛也最可愛的畫面。

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▲雷霆禁區猛將哈爾特斯泰入隊第1年就奪冠。（圖／達志影像／美聯社，下同）

哈爾特斯泰甚至在台上拿起麥克風笑著對觀眾說，「大家大聲點，讓他醒來吧！」但即使現場音浪滔天，以利亞依舊繼續「夢周公」，這一幕瞬間在社群媒體上爆紅。

哈爾特斯泰與妻子去年5月迎來寶貝兒子的誕生，幾個月後他與雷霆簽下3年8700萬美元合約，他來到奧克拉荷馬的第1年，5項數據就有4項創生涯新高，包括場均11.2分、10.7籃板、3.8助攻和1.1阻攻，並在披上雷霆戰袍首季就登頂奪冠。