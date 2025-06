雷霆奪冠現場最萌畫面！禁區猛將兒子頒獎典禮上「熟睡」爆紅

記者游郁香/綜合報導

雷霆在總冠軍賽G7以103比91擊敗折損一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)的溜馬,贏得搬遷至奧克拉荷馬後的首冠,隨即在主場Paycom中心歡慶奪冠。不過有位「貴賓」卻錯過了這歷史性時刻,他就是禁區猛將哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)的兒子,他在爸爸懷中熟睡,成為封王現場最萌的一幕。

"I guess it's not loud enough..."



Isaiah Hartenstein's son was sleeping through the raucous trophy celebration ???? pic.twitter.com/XtEmb4E9T9