運動家沙子宸首度擠進農場前30　升上高階1A

▲沙子宸。（圖／啟程提供）

記者楊舒帆／綜合報導

經過休賽季的扎實調整與國際賽的實戰洗禮，「大沙」沙子宸在本季於1A展現脫胎換骨的表現，投球內容愈發成熟。不僅球速與控球雙雙提升，更多次繳出優質先發，展現出色的進步幅度。這股穩定進化的態勢也獲得官方肯定，根據MLB Pipeline最新公布的2025年球隊農場新秀排行榜，沙子宸首度擠進運動家隊前30名行列，並獲得升上高階1A的機會，職業生涯再寫新頁。

沙子宸在上個休賽季積極調整投球機制，專注提升球速與控球能力，並透過國際賽事實戰經驗加速成長。今年從1A球季出發，截至目前為止共出賽12場，其中7場為先發，累計投出50局，送出59次三振，繳出防禦率2.70、WHIP僅1.04的優質數據，整體表現令人驚艷。

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相較上賽季的起伏，大沙本季在穩定性與比賽掌控力方面明顯提升。MLB Pipeline更新最新排名時，他成功躋身運動家隊農場系統的第30名，充分展現其潛力與持續進化的投球價值。

對於此次升上高階1A的消息，沙子宸透過經紀公司啟程表示，「非常開心能夠獲得升級機會，我會繼續讓自己做好萬全準備，迎接更高強度的比賽環境與挑戰，全力以赴朝更高層級邁進。」