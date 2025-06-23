總管普雷斯提封神！　雷霆成48年來最年輕冠軍隊伍

▲總管普雷斯提的成功操盤，被視為雷霆本季奪冠的一大關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆今（23）日奪下2025年NBA總冠軍，成為48年來最年輕的冠軍球隊，總管普雷斯提（Sam Presti）的超強「重建」能力，也再次被球迷們廣泛討論。

本季雷霆隊平均年齡僅25.6歲，陣中最年長者為31歲的卡魯索（Alex Caruso），成為自1976-77賽季拓荒者以來最年輕的奪冠球隊，這支隊伍在去年季後賽第2輪止步後迅速蛻變，今年終於突破重圍完成登頂。

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賽後普雷斯提在頒獎典禮上表示，「年齡只是數字，犧牲與成熟才是我們的標誌，能與這些球員共事，是我的榮幸。」他盛讚球員展現出的成熟度與無私奉獻，替他證明了雷霆這套體系的可持續性。

"He makes me want to work harder."



Sam Presti gives SGA his flowers as he talks about the growth and character of this OKC squad pic.twitter.com/lqI63Pg8MQ — NBA TV (@NBATV) June 23, 2025

回顧普雷斯提重建之路，他在2020年大舉拆解陣容，先透過交易喬治（Paul George）換來現任一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。SGA本季成功蛻變，不僅成為得分王、例行賽與總冠軍賽雙料MVP，更領銜雷霆完成奪冠大業。

普雷斯提也在選秀上用精準眼光掏到寶藏，2022年挑中霍姆格倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams），前者在G7成為禁區屏障，後者在關鍵G5轟下單場40分，助隊系列賽聽牌，是今年全明星與年度最佳陣容成員，2人都成為雷霆奪冠之路不可或缺的關鍵人物。

▲普雷斯提在「選人」方面非常出色，挖掘許多如霍姆格倫、威廉斯等人才。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，普雷斯提在「自由市場」與「選秀次輪」撿漏功力亦見成效，哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）與卡魯索成功補強球隊防守；威金斯（Aaron Wiggins）、威廉斯與喬（Isaiah Joe）等人是在「後段選秀」尋覓到的輪替戰力，甚至未選秀的多特（Lu Dort）也成了雷霆的主力防守尖兵。

從2012年哈登交易後的陰影，到2020年重建開始，普雷斯提終於帶領雷霆走到頂端，證明自己的長期眼光與組隊哲學。