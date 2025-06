總管普雷斯提封神！　雷霆成48年來最年輕冠軍隊伍

▲總管普雷斯提的成功操盤,被視為雷霆本季奪冠的一大關鍵。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆今(23)日奪下2025年NBA總冠軍,成為48年來最年輕的冠軍球隊,總管普雷斯提(Sam Presti)的超強「重建」能力,也再次被球迷們廣泛討論。

本季雷霆隊平均年齡僅25.6歲,陣中最年長者為31歲的卡魯索(Alex Caruso),成為自1976-77賽季拓荒者以來最年輕的奪冠球隊,這支隊伍在去年季後賽第2輪止步後迅速蛻變,今年終於突破重圍完成登頂。

賽後普雷斯提在頒獎典禮上表示,「年齡只是數字,犧牲與成熟才是我們的標誌,能與這些球員共事,是我的榮幸。」他盛讚球員展現出的成熟度與無私奉獻,替他證明了雷霆這套體系的可持續性。

"He makes me want to work harder."



Sam Presti gives SGA his flowers as he talks about the growth and character of this OKC squad pic.twitter.com/lqI63Pg8MQ