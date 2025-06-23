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湖人尷尬？舊將卡魯索助雷霆封王嗨喊：我有真正的冠軍了

記者游郁香／綜合報導

31歲的「防守專家」卡魯索（Alex Caruso）今年季後賽幫助雷霆2度從搶七戰中脫穎而出，喜迎個人生涯第2冠，從一名落選新秀到雙冠後衛，他的故事激勵人心，再次奪冠後他開玩笑說，「現在我有真正的1冠！沒人可以說三道四了！」回應外界老是把2020年湖人在泡泡園區拿下的冠軍打星號一事。

卡魯索是2016年落選新秀，他的職業生涯從奧克拉荷馬起步，2016-17賽季替雷霆下屬的G聯盟隊伍OKC藍隊效力，當時教頭正是現任雷霆主帥戴諾特（Mark Daigneault）。不過他首次登上NBA是披湖人戰袍，在洛城待了4季，展現優異的防守能力，是2020年的冠軍成員之一。

▲▼雷霆卡魯索。（圖／達志影像／美聯社）

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▲卡魯索重返雷霆奪冠，G7投進兩記三分，場上表現全面。（圖／達志影像／美聯社）

卡魯索2021-22賽季轉戰公牛，2023-24賽季創下生涯新高的場均10.1分，去年夏天才被交易到雷霆，與吉迪（Josh Giddey）互換東家。他整個季後賽多次「鎖死」對手明星主將，總決賽G7首節更投進兩記三分，表現關鍵，他帶來的壓迫式防守與領導力，這些價值難以用數據來衡量。

在G7幫助雷霆以103比91擊敗溜馬，贏得搬遷至奧克拉荷馬後的首冠，卡魯索笑說，「現在我有真正的冠軍了！沒人能說什麼了！」他會這麼說，是因為他2020年隨湖人拿下的總冠軍是在泡泡園區內取得，部分球迷戲稱該冠軍為「米老鼠冠軍」。

當然，卡魯索這句話只是幽默自嘲，他與2020年那支湖人一樣，都是真正的冠軍成員。但至少從今以後，這個「米老鼠冠軍」的玩笑，不能再套用到他身上。

▲▼雷霆卡魯索。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡魯索幽默表示「現在我有真正的冠軍」，終結「米老鼠冠軍」玩笑。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA奧克拉荷馬雷霆Alex Caruso

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