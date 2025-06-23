雷霆自信能封王！搶七前已準備冠軍巴士　溜馬教頭不悅

Moments ago, Rick Carlisle said he has seen this video. Did not seemed pleased by it. pic.twitter.com/AlrtklyN4k — Chris Mannix (@SIChrisMannix) June 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍G7今（23）日開打，在主場作戰的雷霆賽前已備妥「冠軍遊行巴士」，影片在社群媒體上瘋傳，溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）看到後不太開心，「那是幾台開頂巴士，顯然是為奪冠遊行準備的，車身已經寫上他們是總冠軍，所以這就是我現在心裡想的事。」

▲雷霆今日力拚在主場封王，賽前就準備好冠軍巴士。（圖／ 達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去19場總冠軍G7，地主隊戰績為15勝4敗，不過最近一次的搶七，2016年由天王詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士在客場擊敗勇士奪冠，為少數例外之一。

▲溜馬主帥卡萊爾對雷霆提前準備好冠軍巴士感到不悅。（圖／達志影像／美聯社）

身為聯盟頭號種子的雷霆，在搶七戰前已準備好「冠軍遊行巴士」，車身塗上「2025年總冠軍」字樣，並印上歐布萊恩金盃的圖樣，影片曝光引起熱議。

溜馬主帥卡萊爾G7賽前受訪時語帶不滿表示，「我剛剛看到一段影片，應該很快會在網上瘋傳，那是幾台開頂巴士，看起來是為奪冠遊行準備的，車身已經寫上他們是總冠軍。」他接著說，「這就是我現在心裡想的事。」