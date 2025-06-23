爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

▲爸爸漏接大谷翔平全壘打球，兒子大哭。（圖／截自Ｘ）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平23日（台灣時間）在道奇主場擔任先發投手，還並在8局下開轟，達成轉隊後首度投打雙貢獻紀錄。這支全壘打引發插曲，一位日籍爸爸在全壘打牆邊接球失手，球彈回場內，一旁的小朋友號啕大哭。

Omg poor kid ????



He’s crying because his dad tried to catch a Shohei Ohtani home run ball but he dropped it ???? pic.twitter.com/u5JHtyqvUU [廣告]請繼續往下閱讀... June 22, 2025

大谷翔平8局下敲出深遠飛球，在全壘打牆一度遭到一位男性球迷接住，球又彈回場內，原本判決二壘安打，大谷翔平暫停在二壘，還與對手有說有笑。而經過重播輔助判決，改判全壘打，為道奇追加2分。這位爸爸球迷身旁的小朋友在畫面上大哭，爸爸急忙安慰。

根據《體育日本》、《中日體育》報導，這位爸爸是來自洛杉磯、43歲的尾中亮介先生與7歲的兒子仁君一起觀戰。他受訪時無奈表示：「我伸手要接球時，不小心撞到他，把他推開了（笑），他是因為被撞痛才哭的。」

他還補充：「這是兒子說『想坐這個位子』才第一次坐那裡，結果差一點就能接到紀念球。我想我會懊悔一輩子。」

不少球迷看到這一幕都回應，「給那孩子這顆球吧！」、「我為那個爸爸感到難過，我敢肯定他真的很想和他的兒子分享那一刻。」、「我為爸爸感到難過。很確定他內心哭得比他的孩子還多。」

大谷在14日對巨人隊之戰也曾單場雙響砲，達成日本選手首位美職生涯250轟紀錄。若加上在日本火腿隊的48轟，大谷此次的全壘打讓他距離日美通算300轟只差1發，朝傳奇紀錄邁進。