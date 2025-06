爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

▲爸爸漏接大谷翔平全壘打球,兒子大哭。(圖/截自X)

記者楊舒帆/綜合報導

大谷翔平23日(台灣時間)在道奇主場擔任先發投手,還並在8局下開轟,達成轉隊後首度投打雙貢獻紀錄。這支全壘打引發插曲,一位日籍爸爸在全壘打牆邊接球失手,球彈回場內,一旁的小朋友號啕大哭。

Omg poor kid ????



He’s crying because his dad tried to catch a Shohei Ohtani home run ball but he dropped it ???? pic.twitter.com/u5JHtyqvUU