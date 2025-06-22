銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

▲銀次來台開球。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿本週在桃園主場舉辦「YOKOSO桃猿」主題日，22日邀請前樂天金鷲球星銀次來台開球。談到台灣打者，他點名對戰對手台鋼雄鷹陣中的王柏融、吳念庭，當年與林英傑擔任過投捕搭檔的回憶也讓他印象深刻。有趣的是，賽前與曾豪駒教練交流後，他突然變得不敢多說話了。

開球儀式由林英傑擔任捕手搭檔，銀次表示：「這次開球很特別，我擔任投手，英傑當捕手。年輕的時候其實是相反的角色，英傑是投手、我是捕手，現在能重現當時的場景，覺得很幸福。」他也提到，林英傑當年效力樂天金鷲時控球優異，個性溫和，與隊友相處融洽。

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除了林英傑，近年樂天金鷲陣中也有來自台灣的宋家豪與王彥程。銀次表示，「王彥程進步成長明顯，未來是可期待新星。宋家豪受傷中，不過相信他傷後復出也會有好表現。」

談到對台灣球員的印象，銀次點名王柏融、吳念庭，「台灣棒球選手越來越強，這兩位都是很不錯的選手，相信台灣職棒未來會持續進步。」

銀次賽前也與熟識的古久保教練、川岸強教練寒暄，並與曾豪駒教練討論練習內容。他透露：「我有請教他在打擊訓練上的安排，本想提出一些建議，但發現他已經在執行了，所以就不敢多說。不愧是國家級的總教練。」

銀次自去年退休後，現階段擔任類似球團大使的角色，不僅協助推廣球團活動，也常與現役球員和小球員互動交流。