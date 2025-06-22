運動雲

>

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

▲銀次來台開球。（圖／記者楊舒帆攝）

▲銀次來台開球。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿本週在桃園主場舉辦「YOKOSO桃猿」主題日，22日邀請前樂天金鷲球星銀次來台開球。談到台灣打者，他點名對戰對手台鋼雄鷹陣中的王柏融、吳念庭，當年與林英傑擔任過投捕搭檔的回憶也讓他印象深刻。有趣的是，賽前與曾豪駒教練交流後，他突然變得不敢多說話了。

開球儀式由林英傑擔任捕手搭檔，銀次表示：「這次開球很特別，我擔任投手，英傑當捕手。年輕的時候其實是相反的角色，英傑是投手、我是捕手，現在能重現當時的場景，覺得很幸福。」他也提到，林英傑當年效力樂天金鷲時控球優異，個性溫和，與隊友相處融洽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了林英傑，近年樂天金鷲陣中也有來自台灣的宋家豪與王彥程。銀次表示，「王彥程進步成長明顯，未來是可期待新星。宋家豪受傷中，不過相信他傷後復出也會有好表現。」

談到對台灣球員的印象，銀次點名王柏融、吳念庭，「台灣棒球選手越來越強，這兩位都是很不錯的選手，相信台灣職棒未來會持續進步。」

銀次賽前也與熟識的古久保教練、川岸強教練寒暄，並與曾豪駒教練討論練習內容。他透露：「我有請教他在打擊訓練上的安排，本想提出一些建議，但發現他已經在執行了，所以就不敢多說。不愧是國家級的總教練。」

銀次自去年退休後，現階段擔任類似球團大使的角色，不僅協助推廣球團活動，也常與現役球員和小球員互動交流。

關鍵字： 棒球YOKOSO桃猿銀次台灣球員開球儀式

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

猿去年第9輪「空氣」再度叩關職棒　沈鈺傑仍給好評

猿去年第9輪「空氣」再度叩關職棒　沈鈺傑仍給好評

LLB亞太賽韓國2：0完封日本奪冠　中華隊力退菲律賓奪季軍

LLB亞太賽韓國2：0完封日本奪冠　中華隊力退菲律賓奪季軍

大谷翔平明天登板戰國民　捕手改搭新秀拉辛

大谷翔平明天登板戰國民　捕手改搭新秀拉辛

大谷翔平打點建功＋克蕭3000K「M8」！道奇6比5險勝國民

大谷翔平打點建功＋克蕭3000K「M8」！道奇6比5險勝國民

拿狀元籤不用爾虞我詐！人選呼之欲出？洪總：都是外面在傳

拿狀元籤不用爾虞我詐！人選呼之欲出？洪總：都是外面在傳

天堂到地獄只差一分鐘！台鋼苦鬥11局險勝　洪總：千辛萬苦啊

天堂到地獄只差一分鐘！台鋼苦鬥11局險勝　洪總：千辛萬苦啊

伍祐城守下關鍵勝利後落淚！洪總拍拍頭安慰：幹嘛哭

伍祐城守下關鍵勝利後落淚！洪總拍拍頭安慰：幹嘛哭

味全龍考慮找洋砲　葉總直言缺乏陳傑憲、林立「模型」

味全龍考慮找洋砲　葉總直言缺乏陳傑憲、林立「模型」

輔助判決確認全壘打　隊友提醒潘傑楷「打到李多慧」

輔助判決確認全壘打　隊友提醒潘傑楷「打到李多慧」

【天選之人！】遊客幸運巧遇綠蠵龜產卵！　全程不打擾網大讚

熱門新聞

「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

猿去年第9輪「空氣」再度叩關職棒　沈鈺傑仍給好評

LLB亞太賽韓國2：0完封日本奪冠　中華隊力退菲律賓奪季軍

大谷翔平明天登板戰國民　捕手改搭新秀拉辛

大谷翔平打點建功＋克蕭3000K「M8」！道奇6比5險勝國民

拿狀元籤不用爾虞我詐！人選呼之欲出？洪總：都是外面在傳

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完美一局夢碎　誤判引爆怒火

2去年的「空氣」又報選秀　猿仍關注

3LLB亞太賽中華隊力退菲律賓奪季軍

4大谷明戰國民　捕手改搭新秀拉辛

5大谷打點建！!克蕭3000K「M8」

最新新聞

1銀次來台開球重溫搭檔林英傑

2上半季8轟超乎預期　林子豪不猶豫

3首轟當天不孤單！張肇元主動拉台顏郁軒

4艾璞樂轉調牛棚不算好　下半季回先發

5舒治浩重返一軍穩住戰局　

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「多得那2分很關鍵」獅再亮燈！林岳平：未來每一戰都要全力以赴

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

李珠珢與姐姐跳《Gentleman》　富邦三本柱合體維心太香啦

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366