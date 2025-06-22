舒治浩重返一軍穩住戰局　盼雙胞胎弟弟選秀圓夢進職棒

▲舒治浩。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿投手舒治浩於21日重返一軍，立刻臨危受命登板救火。當時曾仁和開局亂流不斷，他迅速熱身並登板穩住戰局。

舒治浩透露，自己是在王博玄滿壘打擊時便開始準備登板。他保持積極心態應戰表示：「當時有分差，就朝好球帶進攻，讓打者攻擊，交給守備。」他首局成功止血，穩定場面，不過第二局面對魔鷹時遭轟全壘打。他回憶：「那時是兩壞球後，如果保送反而會給對方機會，就算被打也沒關係。」

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他也對魔鷹的打擊能力留下深刻印象：「下一個打席也是，如果球稍微偏中間，就會再被他打出去。」

自4月被下放二軍後，舒治浩針對控球進行全面調整。他指出控球與配球是最大問題，並感謝二軍投手教練蔡明晉、林國裕給予建議與幫助，「現在整體感覺比4月時好很多。以前是傻傻地全力投，而現在不會想著每一顆球都全力投球。」

談到雙胞胎弟弟舒治偉即將挑戰職棒選秀，舒治浩說：「他去了幾隊參加測試，雖然我沒看到他的狀況，但希望他能成功進入職棒。是否同隊不是重點，他曾經落選一次，這次若能被選上就很棒。」

對於弟弟棄打從投再挑戰職棒，他補充，高中時就看過他投球，也建議他轉投。這次選秀，希望他能把握機會，一圓職棒夢想。