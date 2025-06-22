詹皇狠批NBA「冠軍迷思」掀論戰　格林：與勇士王朝成功有關

▲格林力挺詹皇觀點，稱奪冠雖重要，但不該成為認定哪個球員是否偉大的標準。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）近日公開批評NBA的「冠軍文化」，強調不能以是否奪冠來評價一位球星的偉大。勇士4冠元老格林（Draymond Green）在節目上力挺詹皇觀點，「當人們用這個標準來貶低別人時，其實是在掩蓋他們原有的光芒。」他也提到，這種文化的興起與勇士王朝的成功有關。

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「我不懂為什麼在我們的運動中，是否拿過冠軍會被放得這麼大，好像這就是一切的終點，」詹姆斯語重心長地說，「你說艾佛森（Allen Iverson）、巴克利（Charles Barkley）、奈許（Steve Nash）不夠強？只是因為他們沒戒指就不能與其他人相提並論？」

詹姆斯進一步舉例，NFL曼寧（Peyton Manning）生涯僅1冠，但從未被排除在傳奇對話之外，「邦茲（Barry Bonds）從沒拿過世界大賽冠軍，但他仍是棒球史上最偉大的打者之一。衛斯特（Jerry West）打進9次總決賽只贏過1次，卻成為聯盟Logo的原型。」

詹姆斯批評NBA的「冠軍戒」迷思掀起議論，格林與共同主持人戴維斯（Baron Davis）在《The Draymond Green Show》中進行討論，戴維斯率先表態「完全認同」詹皇，格林則深度剖析，「我覺得這種文化的興起，某種程度上是因為我們勇士王朝的成功。」

▲詹姆斯批評NBA冠軍戒指迷思掀起論戰。（圖／達志影像／美聯社）

格林點名《ESPN》球評史密斯（Stephen A. Smith）等人，總以冠軍戒作為比較標準，「當你不懂那種艱辛，就會用這個標準去貶低那些沒奪冠的偉大球員。」他強調冠軍確實重要，但它不能讓巴克利變得更偉大，也不能讓艾佛森變得不夠偉大。

格林說，「當人們用這個標準來貶低別人時，其實是在掩蓋他們原有的光芒。我覺得這才是詹姆斯真正想表達的重點。」

格林也為哈登（James Harden）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、保羅（Chris Paul）等現役「無冠球星」抱不平，「如果他們當年沒遇上我們（勇士），可能真的會奪冠。這有時候就是命運安排。但這不代表這些人不夠強，或不是贏家。保羅就是個贏家。」

▲格林直言保羅（左）雖沒有冠軍戒，但他絕對是個贏家。（圖／達志影像／美聯社）

格林直言奪冠需要「天時地利人和」，光以戒指數量評價歷史地位是錯誤的，「我當然為我擁有的4枚戒指感到驕傲，但這不代表其他人就不夠偉大。」

戴維斯則做出一段理性總結，「歷史上沒有奪冠的偉大球員，遠比那些有奪冠經歷的還多。」格林點頭表示贊同，呼籲外界應以更全面的視角去評價球員的歷史地位與貢獻。