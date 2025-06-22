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勇士格林警告雷霆：若失利恐永遠無冠　卡萊爾是溜馬「王牌」

記者游郁香／綜合報導

勇士4冠悍將格林（Draymond Green）在總決賽搶七戰前，對雷霆發出嚴厲警告，直言奧克拉荷馬若今年無法登頂，未來恐怕「永遠都拿不到總冠軍」。他也點出溜馬若想完成「逆襲」封王，曾率達拉斯在2011年奪冠的主帥卡萊爾（Rick Carlisle）是一張關鍵的「王牌」。

▲▼NBA總冠軍賽明日進行搶七戰，雷霆在主場迎戰溜馬。（圖／翻攝自X／NBA）

▲NBA總冠軍賽明日進行搶七戰，雷霆在主場迎戰溜馬。（圖／翻攝自X／NBA）

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雷霆在系列賽曾3比2聽牌，G6卻遭溜馬痛擊，錯失在客場封王機會。格林在近日播出的節目《Draymond Green Show》中強調，「如果OKC今年沒贏……他們可能永遠也拿不到總冠軍。」

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯、戴格諾特，溜馬西亞卡姆、卡萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林警告雷霆若搶七失利，恐永遠拿不到總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆自2012年「3少」杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）和哈登（James Harden）合體闖進總決賽後，就再也未能踏上這個舞台，最接近的一次是2014與2016年止步西區冠軍賽，如今奧克拉荷馬距離歐布萊恩金盃只差1步。

對於明（23）日G7戰局，格林點出溜馬的優勢是總教練的經驗，「我認為溜馬要贏，就得靠卡萊爾打敗戴諾特（Mark Daigneault）。這是戴諾特執教生涯最重大的比賽，他從未參與過這種等級的戰役，而卡萊爾曾帶隊奪冠。」

▲▼溜馬主帥卡萊爾、內史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬主帥卡萊爾曾在2011年率達拉斯贏得隊史首冠。（圖／達志影像／美聯社）

「這是他們的優勢，卡萊爾知道這種場面怎麼打，我認為他手裡藏了幾招，」格林補充說，「如果我是卡萊爾，我的策略會是，雷霆有時候進攻會卡頓，這點大家都同意吧？只要威廉斯（Jalen Williams）打擋拆，我就全力包夾他。他沒什麼被包夾的經驗，在生涯最重要的一戰，你讓他得臨場調整，那壓力會很大。」

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯、戴格諾特，溜馬西亞卡姆、卡萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆教頭戴諾特首度帶隊迎接總冠軍賽G7的考驗。（圖／達志影像／美聯社）

相對地，對於新科年度MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） ，格林反倒建議溜馬採取「放任單打」策略，主防任務交給內姆哈德（Andrew Nembhard），並嚴守其他射手如多特（Lu Dort）、卡魯索（Alex Caruso）及威金斯（Aaron Wiggins）。

「我會緊盯這些人，」格林說，「就算SGA砍50分也沒關係，我們不能讓其他人得分。因為如果卡魯索得16分、多特拿14分、威金斯也得到12、14分，那溜馬就輸定了。」

▲溜馬哈利伯頓、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林建議溜馬一哥哈利伯頓要加快傳導，把球給西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

進攻端方面，格林點名溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）要加快傳導節奏，把球快速交給西亞卡姆（Pascal Siakam）推進，「西亞卡姆是溜馬唯一能在轉換中吸引雙人包夾的球員，他可以自己上籃或分球給外圍射手，這是溜馬能創造空檔的最好方式。」

關鍵字： 籃球NBA雷霆溜馬勇士格林SGA哈利伯頓

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