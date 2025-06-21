林子偉第2E連古久保嚇到：原來也會發生這種失誤

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿林子偉昨天發生2次失誤，讓統一獅擴大比數拿下勝利，本季已經9次失誤已經比前2年加起來還多。總教練古久保健二今天賽前表示，失誤是棒球裡的一環，不過對於子偉第二次的「火車過山洞」失誤，「那一球我們是也有嚇到。」

前一晚獅猿戰中，樂天守備全面崩盤，林子偉在第5局與第9局發生二壘守備失誤，讓對手趁勢擴大比分。樂天終場以2比12不敵統一獅，不僅苦吞敗仗，也讓統一重新點亮封王魔術數字「M5」，最快下周二（24日）有望封王。

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截至今天賽前，林子偉作為猿隊主力二壘手，出賽48場、47場先發，累計守備機會227次出現9次失誤，守備率僅9成60，為聯盟二壘手最多。

古久保健二表示，失誤是棒球裡的一環，難免會發生，「第一球沒打到壘包，但壘包附近有不規則彈跳才會造成失誤，但發生失誤沒關係，主要是後面未作及時處理，這種情況，多少會影響到整個團隊氣氛。」

再來是9局的失誤，古久保健二坦言，「我們其實也有嚇到，原來子偉也會發生這種失誤。」

古久保健二直言，往後比賽是一場比一場更重要，「要是再有單場4失誤的狀況，可能會離勝利越來越遠，我們後面一定要討回來，大家一起往前看。」