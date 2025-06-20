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林子豪開轟！獅12比2痛宰桃猿　魔術數字重新點亮、最快24日封王

▲▼蒙德茲 。（圖／統一獅提供）

▲蒙德茲 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅20日續戰樂天桃猿，蒙德茲6局好投壓制桃猿打線，陳傑憲歸隊先發就敲長打，林子豪9局追加陽春砲，率隊開啟一輪猛攻，單局狂灌6分。統一獅最終掃出16安、12比2勝出，終止桃猿3連勝，且重新點亮上半季魔術數字M5，最快24日客場對富邦悍將之戰封王。

桃猿昨天靠老將9局下串連攻勢勝出，今天則換獅隊老將發威，首局陳鏞基擊出高飛犧牲打率隊先馳得點。2局上由胡金龍擊出二壘安打帶動攻勢，陳重羽、林祖傑、林佳緯接力安打，再添2分。

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4局上，林佳緯因對方一壘手李勛傑發生失誤，陳傑憲適時二壘打，比數擴大至4比1。5局上，陳聖平也擊出二壘長打貢獻1分打點，隨後因對方二壘手林子偉失誤跑回第6分。

蒙德茲今天先發6局只被敲2支安打，不過有4次四壞球保送，另有6次三振，其中2局保送林泓育後遭張閔勛敲安，余德龍擊出滾地球率猿破蛋。

6局下，猿隊老將林智平延續火燙手感，敲出三壘安打，再靠林泓育滾地球跑回1分。

9局上，統一獅火力全面引爆，林子豪率先轟出陽春砲，敲出本季第8；潘傑楷隨後擊出中外野安打上壘，雖然胡金龍擊出高飛球遭接殺，但陳重羽緊接著靠著二壘手守備失誤上壘，潘傑楷趁機推進至三壘。陳聖平選到四壞球保送，形成一出局滿壘局面。

桃猿投手黃偉晟控球持續不穩，接連被林祖傑、林佳緯敲出安打，李丞齡代打也補上一支安打，棒次再度輪回至林子豪，他再補上一支高飛犧牲打，獅隊單局猛攻灌進6分。

蒙德茲整場只讓桃猿攻下2分，優質好投奪5連勝，助獅再度亮燈。 胡智爲接手後援2局無失分。鍾允華9局關門，守住勝果。

魔神樂此役僅投5局即退場，被敲9支安打，另有3次四壞球保送、1次三振，失掉6分、4分責失。

桃猿今天守備幫倒忙，發生4次失誤，其中馬傑森1次、李勛傑1次，林子偉2次，是本季單場最多。上一次有球隊單場4次失誤要追溯到2022年9月8日，當時也是桃猿。


 

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