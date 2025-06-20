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魔鷹敲最速17轟！豊暐致勝安、張奕再見三振　悍將4:3台鋼

▲▼ 魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹 。（圖資料照／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹主場迎戰富邦悍將，魔鷹7局下再開轟，本季第17轟出爐，穩居全壘打王寶座，率隊追至1分差，王柏融隨後棒打富藍戈，一棒扳平比數。豊暐8局適時敲安率隊要回領先，張奕再見三振關門，率隊4比3勝出。

富邦悍將目前3分都靠「力量人」范國宸，3局適時安打帶有2分打點，率隊先搶下分數；6局下再從艾速特手中擊出全壘打，為本季第3轟，幫助球隊以3比0領先。

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艾速特此役先發6局被敲9安，包括1轟，失掉3分皆為責失，但也送出8次三振。
悍將則推出布坎南先發，前6局投完只被擊出2支零星安打無失分、投出5次三振，不過7局續投被吳念庭敲安後，又被魔

鷹擊出全壘打，解決張肇元後被郭阜林擊出安打。

魔鷹這一發全壘打，不僅是他本季的第17轟，更刷新中職開季最速17轟紀錄。原紀錄由蔣智賢於2016年所創，當時在第43場比賽達成。

悍將隨後決定換投，但仍擋不住台鋼反攻氣勢，富藍戈砸鍋，遭王柏融代打擊出追平安。兩隊目前3比3平手。

8局上，台鋼守備亂陣腳，陳真因三壘手失誤上到二壘，再靠隊友短打推進到三壘，下一棒豊暐擊出二壘長打，攻下超前分。

9局下，張奕登板關門，讓台鋼三上三下，連飆2K再見三振關門。
 

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹富邦悍將全壘打王柏融

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