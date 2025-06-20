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「我才是走過地獄的人」林智平40歲的逆襲：被需要是一件很棒的事

▲▼ 林智平 。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 林智平 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

「我才是那個走過地獄的人。」去年拿下東山再起之後，林智平今年延續好表現，40歲的他，掌握住機會爬出低谷，「這機會我已經等很久，被球隊需要是一件很棒的事，我會好好享受這一切。」

2017年起，因合約問題與年輕球員競爭，林智平的出賽數逐年下降，2021至2023年三個球季一軍出賽皆未滿20場，其中2023年更僅出賽4場，寫下生涯新低。林智平曾為此心情低落、想過放棄，但他最終咬牙撐過。

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去年第16個球季，林智平憑藉穩定調整成功擠進開季名單，尤其在代打時展現高打擊率、屢次建功，最終獲得「東山再起獎」的肯定。今年球季，他持續發揮老將價值，截至目前打擊率高達0.333，暫居打擊王。

談到過去那一段長時間的低潮，林智平不諱言，「我真的沒想過會走到那時候，就是很突然的事情發生了，我覺得，我才是那個走過地獄、再爬起來的人。」

他表示，確實有想過是否就此離開，「但也告訴自己，至少要在這環境學到東西才出去，不要浪費白白時間。」

▲2024中華職棒頒獎典禮，東山再起獎林智平。（圖／記者李毓康攝）

▲林智平去年拿下東山再起獎。（圖／記者李毓康攝）

對於目前躍居打擊王的成績，林智平笑說現在競爭打擊王的「應該不是最年輕就是最老」，一切順其自然。他回憶2018年曾空降打擊王，如今年紀已到，獎項沒有看得太重，「最重要還是團隊優先，希望球隊能贏。」

昨天與林泓育、余德龍組成「破百歲」連線敲安率隊再見勝，余德龍更稱林智平是球隊的精神支柱。林智平謙虛回應，「學弟需要問就來問，當中遇到不好的狀況就幫助球隊馬上進入狀況。」

有夢回2015年Lamigo輝煌時期嗎？林智平笑言，「確實滿懷念的，雖然做起來看似簡單，但我們都習慣那種有張力的場面了，這是需要一些功夫面對，很想念以前那種團結的感覺！」

面對新人輩出的競爭環境，林智平稱讚學弟們都很有能力，競爭越來越強。身為學長，他也會大方分享經驗，在溝通上會特別注意方式，「因為彼此年紀上有些差距，在溝通上不能講得太過理直氣壯，要用幽默方式告訴他們，婉轉一點，這樣他們比較會聽進去。」

他也進一步指出，讓教練團信任很重要，並打趣形容，「就像端出一道菜，讓教練覺得好吃，就繼續吃！」

▲樂天桃猿林智平再見安打。（圖／樂天桃猿提供）

▲即便已年屆40歲，林智平依舊嚴格自律，不只是訓練，更從「睡眠」著手改變生活習慣。（圖／樂天桃猿提供）

即便已年屆40歲，林智平依舊嚴格自律，不只是訓練，更從「睡眠」著手改變生活習慣，「心情要準備好來球場，即便睡不著，也要讓自己躺在床上，讓身體知道現在是該休息的時間。」

談到未來目標，林智平表示，對於個人已經沒有特別設定，但希望能在樂天期間拿到一座總冠軍。

他也相當珍惜現在，「這機會我已經等很久，被球隊需要，是一件很棒的事，我會好好享受過程。」把自己準備好，然後創造出機會，從地獄回來的男人，現在站在聚光燈下，迎來屬於他的舞台。

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