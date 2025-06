大谷再遭觸身球！右肩紅腫　賽後處理大喊「好痛！」

▲大谷翔平9局遭觸身球擊中。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今(20)日對上教士,在第9局遭觸身球擊中右肩後側,造成嚴重紅腫,賽後他在患部貼上大片冰敷貼布,畫面令人心疼。

道奇與教士近期系列賽觸身球頻頻,雙方情勢緊張,前一戰2隊總教練就已隔空交火,今日比賽第9局風波再起,道奇投手李特(Jack Little)對小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)投出觸身球,導致教士總教練薛德(Mike Shildt)怒氣衝上場抗議,接著道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)也走出休息區,雙方球員隨即湧入場中對峙,最終2位總教練皆遭驅逐,裁判宣布本場比賽轉為「警告比賽」。

Dodgers-Padres benches cleared after Fernando Tatís Jr. was hit by a pitch pic.twitter.com/qj78xAKCp9

隨後9局下,道奇2比5落後、2出局三壘有人的情況下,大谷站上打擊區,不料教士守護神蘇亞雷斯(Robert Suarez)在3壞球時,以一顆直球擊中大谷的右肩,由於比賽已進入警告狀態,蘇亞雷斯立即遭到驅逐出場,大谷則冷靜地舉手向自家休息區示意「我沒事」,勸阻隊友衝進場內。

Shohei Ohtani plays peacemaker at the end of another wild game between the Padres and Dodgers. pic.twitter.com/V03xUugs8z