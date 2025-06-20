大谷再遭觸身球！右肩紅腫　賽後處理大喊「好痛！」

▲大谷翔平9局遭觸身球擊中。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（20）日對上教士，在第9局遭觸身球擊中右肩後側，造成嚴重紅腫，賽後他在患部貼上大片冰敷貼布，畫面令人心疼。

道奇與教士近期系列賽觸身球頻頻，雙方情勢緊張，前一戰2隊總教練就已隔空交火，今日比賽第9局風波再起，道奇投手李特（Jack Little）對小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出觸身球，導致教士總教練薛德（Mike Shildt）怒氣衝上場抗議，接著道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也走出休息區，雙方球員隨即湧入場中對峙，最終2位總教練皆遭驅逐，裁判宣布本場比賽轉為「警告比賽」。

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Dodgers-Padres benches cleared after Fernando Tatís Jr. was hit by a pitch pic.twitter.com/qj78xAKCp9 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 20, 2025

隨後9局下，道奇2比5落後、2出局三壘有人的情況下，大谷站上打擊區，不料教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）在3壞球時，以一顆直球擊中大谷的右肩，由於比賽已進入警告狀態，蘇亞雷斯立即遭到驅逐出場，大谷則冷靜地舉手向自家休息區示意「我沒事」，勸阻隊友衝進場內。

Shohei Ohtani plays peacemaker at the end of another wild game between the Padres and Dodgers. pic.twitter.com/V03xUugs8z — MLB (@MLB) June 20, 2025

根據《Sponichi Annex》與《Yahoo 體育》觀察，大谷賽後返回更衣室換裝時，右肩胛骨下方出現明顯紅腫，他先與防護員中島陽介進行簡單的傷勢討論，大谷在旋轉右手確認腫脹程度時，還忍不住喊出，「好痛啊！」之後便貼上一大塊的冰敷貼布，與防護員一同前往球員休息區深處，進行下一步處理。

另外，大谷在先前比賽中也曾遭觸身球擊中右大腿，至今仍留有大片瘀青，也同樣貼上冰敷貼布處理。