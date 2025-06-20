溜馬透納單屆季後賽猛搧45火鍋　「魔獸」後東區唯一達標球員

▲透納「單屆季後賽45次阻攻」成霍華德後唯一東區球員。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬中鋒透納（Myles Turner）在本屆季後賽繳出堅強防守表現，在總冠軍賽G6面對雷霆的比賽中，他在前3節就送出2次阻攻，正式達成季後賽單屆累積45次阻攻的里程碑。根據《StatMuse》數據，透納是繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）之後，NBA第2位達成此紀錄的「東區」球員。

此戰透納進攻手感欠佳，全場9投1中，僅拿下3分、4籃板、1助攻，但他在防守端的貢獻依然無可取代，單場送出2阻攻。

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▲透納此役送出2阻攻。（圖／達志影像／美聯社）

今年季後賽透納場均上場29分鐘、出手約10次，場均繳出14.7分、4.9籃板、2.1阻攻，投籃命中率50％、三分命中率35.7％、罰球命中率80％，攻防兩端都有穩定貢獻。

身為溜馬陣中資歷最深的球員，透納過去幾季年年都捲入交易傳聞，直到2022-23年賽季中期才與球隊完成續約，如今，他也迎來個人生涯首次捧起冠軍金盃的機會。

儘管總冠軍賽結果尚未底定，透納的合約狀況再度受到矚目，他即將在休賽季成為完全自由球員，預計將有多支球隊洽詢，根據美媒報導，透納與溜馬雙方有意再度續約，他也無意離開這支效力長達10年的球隊。