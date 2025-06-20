悍將下半季主題日公布！悍將中學、寵愛天使攻蛋 虎道同盟跨國聯名

▲富邦悍將下半季7大主題日登場！「悍將中學」進軍大巨蛋、「虎道同盟」跨國聯名燃爆全場 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將公布下半季 7 檔主題日，備受矚目的「XVIII 悍將中學」及「寵愛天使」主題日移師臺北大巨蛋盛大舉辦外，07/29 (二)－07/30 (三)也將在大巨蛋舉辦平日主題日「夏夜看球趣」，除此之外還有悍將首度聯名的日職關西強權球隊主題日登場，一起來揮出炙熱的一擊！與日職太平洋聯盟合作的「わくわく日本祭」更是不能錯過！悍將下半季「7月份」主場賽事門票將於 6/24(二)12:30 起開放亞瑟傳奇優先購票，6/27(五)12:30 起全面開賣！

下半季首波主題日《熱力製造所》07/12(六)、07/13(日)展開，悍將主場升格熱血工廠，人氣手遊《Monster Hunter Now》也即將再度登場，現場互動活動等你來參加，讓你邊看球邊狩獵！邀請球迷一起來火力應援，讓你的熱血、青春、動感一次炸裂！

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07/29 (二)、07/30 (三)平日主題日「夏夜看球趣」將在臺北大巨蛋登場，炎炎夏日的下班夜晚，告別辦公室的忙碌與緊張，一起來享受一場熱血的棒球時光！今晚不要宅在家，換下正裝、穿上球衣，來臺北大巨蛋感受熱力應援、精彩賽事！

08/02(六)、08/03(日) 一起來新莊棒球場解謎吧！「野球搜查線」全場戒備，疑雲密佈，球賽即將變成一場腎上腺素爆表的破案行動！跟著線索追擊、破解謎團、挑戰關卡，誰能在層層懸疑中抽絲剝繭，揭開球場深處的驚人真相？這是一場集智力、膽識與速度於一身的現場對決，破案成功者將有機會抱走限量獎品！ 悍將經典主題日「XVIII 悍將中學」，

08/16(六)、08/17(日)在臺北大巨蛋吹響青春號角！不論你是初次報到的新生，還是回憶滿載的資深學長姐，都歡迎一起回到那段最青澀、最悸動的悍將校園時光。穿上制服、揪上好友，重返青春現場，找回熱血記憶！全校注目的校草校花票選也將熱烈展開，顏值巔峰由你一票決定！ 富邦悍將首度聯名！

「虎道同盟」主題日 8/23(六)-08/24(日)登場，來自關西的經典風格，承載數十年的堅持與獨有氣場，隨著虎紋旋風席捲而來，活潑可愛的吉祥物與活力四射的啦啦隊也將華麗登場，一起進場感受野球風，揮出炙熱的一擊吧