NBA總冠軍賽睽違9年打到搶七　西亞卡姆賽前「靈異瞬間」引熱議

I wasn’t surprised Pascal Siakam made that buzzer beater. A deal was made! #Yescers pic.twitter.com/3aPfUi1GlB — Kory Waldron (@FullAccessHoops) June 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽睽違9年再度進入搶七大戰！溜馬今（20）日在第6戰逆境爆發，以108比91痛擊雷霆，把系列賽扳成3比3平手。不過焦點不僅在球場上，賽前東區決賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）在球員通道仰頭時「翻白眼」，像是進入一種「靈魂附體」狀態，被球迷戲稱是「開掛」前兆。

▲西亞卡姆賽前在球員通道「翻白眼」神祕畫面掀熱議。（圖／達志影像／美聯社）

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溜馬這場生死戰開賽前8投全部落空，所幸很快調整節奏，打出反撲氣勢。上半場尾聲靠著帶腿傷上陣的一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton），抄截後助攻西亞卡姆快攻爆扣，再加上西亞卡姆命中壓哨三分，打出30比9高潮，一口氣將比分拉開至64比42。

▲溜馬第6戰展現團隊韌性，逼出睽違9年的總冠軍賽搶七大戰。（圖／達志影像／美聯社）

這場「背水一戰」堪稱溜馬本系列賽的最佳演出，幾乎整場領先、有效壓制雷霆攻勢。哈利伯頓雖非百分之百的狀態，仍打出高效表現，上場23分鐘攻下14分、5助攻，包辦3顆三分球，團隊替補火力及防守全面發揮，展現驚人韌性，終場大勝17分。

除了場上表現，溜馬明星西亞卡姆在開賽前的「靈異瞬間」也引發熱議。他在球員通道集合時，仰頭時雙眼上翻，有如進入某種「超自然狀態」，網友笑說，「他這球賽一定簽了什麼契約，根本開了天眼！」這位東區冠軍賽MVP此戰以14投6中貢獻16分、13籃板的雙十數據。

▲溜馬西亞卡姆壓哨三分命中，全場氣氛沸騰。（圖／達志影像／美聯社）

這也是自2016年騎士與勇士「史詩大戰」以來，NBA總冠軍賽睽違9年首度打到第7戰。30年來，僅有5次總決賽進入搶七，前4次分別為2005年活塞vs馬刺、2010年塞爾提克vs湖人、2013年馬刺vs熱火，以及2016年詹姆斯（LeBron James）率騎士擊敗73勝勇士。