NBA總冠軍賽睽違9年打到搶七　西亞卡姆賽前「靈異瞬間」引熱議

記者游郁香/綜合報導

NBA總冠軍賽睽違9年再度進入搶七大戰!溜馬今(20)日在第6戰逆境爆發,以108比91痛擊雷霆,把系列賽扳成3比3平手。不過焦點不僅在球場上,賽前東區決賽MVP西亞卡姆(Pascal Siakam)在球員通道仰頭時「翻白眼」,像是進入一種「靈魂附體」狀態,被球迷戲稱是「開掛」前兆。

▲西亞卡姆賽前在球員通道「翻白眼」神祕畫面掀熱議。(圖/達志影像/美聯社)

溜馬這場生死戰開賽前8投全部落空,所幸很快調整節奏,打出反撲氣勢。上半場尾聲靠著帶腿傷上陣的一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton),抄截後助攻西亞卡姆快攻爆扣,再加上西亞卡姆命中壓哨三分,打出30比9高潮,一口氣將比分拉開至64比42。

▲溜馬第6戰展現團隊韌性,逼出睽違9年的總冠軍賽搶七大戰。(圖/達志影像/美聯社)

這場「背水一戰」堪稱溜馬本系列賽的最佳演出,幾乎整場領先、有效壓制雷霆攻勢。哈利伯頓雖非百分之百的狀態,仍打出高效表現,上場23分鐘攻下14分、5助攻,包辦3顆三分球,團隊替補火力及防守全面發揮,展現驚人韌性,終場大勝17分。

除了場上表現,溜馬明星西亞卡姆在開賽前的「靈異瞬間」也引發熱議。他在球員通道集合時,仰頭時雙眼上翻,有如進入某種「超自然狀態」,網友笑說,「他這球賽一定簽了什麼契約,根本開了天眼!」這位東區冠軍賽MVP此戰以14投6中貢獻16分、13籃板的雙十數據。

▲溜馬西亞卡姆壓哨三分命中,全場氣氛沸騰。(圖/達志影像/美聯社)

這也是自2016年騎士與勇士「史詩大戰」以來,NBA總冠軍賽睽違9年首度打到第7戰。30年來,僅有5次總決賽進入搶七,前4次分別為2005年活塞vs馬刺、2010年塞爾提克vs湖人、2013年馬刺vs熱火,以及2016年詹姆斯(LeBron James)率騎士擊敗73勝勇士。

The best two words in sports...???????????????? ????.



For the first time since that iconic 2016 clash between LeBron James’ Cleveland Cavaliers and the 73-win Golden State Warriors, we are blessed with a Game 7 on basketball’s grandest stage.



All the blood, sweat, and sacrifice come… pic.twitter.com/uA2IPmiZqb