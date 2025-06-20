運動雲

>

索托敲生涯第1000安　史上首位27歲前締千安、200轟、800保送

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會重砲索托（Juan Soto）今（20）日於客場對戰勇士之戰，以「第3棒、右外野手」身分先發出賽，並在比賽中達成生涯第1000支安打里程碑。

索托在首局2出局時，面對對方先發投手斯特德（Spencer Strider），鎖定1顆滑球擊出右外野安打。敲出紀念安打後，索托露出白牙、微笑致意，而這顆具紀念意義的球也由勇士野手們交還至大都會板凳區留念。

現年26歲的索托，在今年10月將滿27歲，根據MLB官方數據，在大聯盟歷來出場的2萬3508名球員中，能在27歲生日前累積1000支安打的僅有84人，比例僅0.3％，而索托正是這極少數中的一員。

值得一提的是，索托目前累積215支全壘打與830次四壞球保送，而在27歲前就達成「1000安打、200轟、800保送」的球員，大聯盟史上僅此1人。

▲▼大都會索托。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托擊出生涯第1000支安打。（圖／達志影像／美聯社）

索托去年冬天與大都會簽下體壇史上最高總額15年7億6500萬美元的合約，雖然賽季初期表現不如預期，飽受批評，但他在6月已逐漸找回打擊手感，目前單月打擊率超過3成，並敲出5發全壘打。

關鍵字： MLB索托大都會1000安千安

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

林書豪6犯離場！董事長氣炸狂拍裁判　資深主播警告長期後果嚴重

林書豪6犯離場！董事長氣炸狂拍裁判　資深主播警告長期後果嚴重

快訊／哈利伯頓帶傷出擊奏效　溜馬總冠軍G6贏球續命逼出第7戰

快訊／哈利伯頓帶傷出擊奏效　溜馬總冠軍G6贏球續命逼出第7戰

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉　深刻反省盼以成績贏回信任

錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉　深刻反省盼以成績贏回信任

又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

詹皇、唐西奇興奮迎新老闆　美媒笑：湖人可簽滿MVP巨星延遲支付

詹皇、唐西奇興奮迎新老闆　美媒笑：湖人可簽滿MVP巨星延遲支付

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

日職巨人、美職洋基球探觀戰　徐若熙對中信失3分飆154

日職巨人、美職洋基球探觀戰　徐若熙對中信失3分飆154

理解黃暐傑報名中職選秀　葉總：選他會是賭注

理解黃暐傑報名中職選秀　葉總：選他會是賭注

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

熱門新聞

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

林書豪6犯離場！董事長氣炸狂拍裁判　資深主播警告長期後果嚴重

快訊／哈利伯頓帶傷出擊奏效　溜馬總冠軍G6贏球續命逼出第7戰

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉　深刻反省盼以成績贏回信任

又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平下一場登板先發確定！

2國王董事長狂拍裁判　資深主播提出警告

3哈利伯頓帶傷出擊　溜馬G6強勢奪勝

4邀請林家正等3旅美返台選秀沒成　台鋼表達祝福

5錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉

最新新聞

1PCA締小熊隊史最速20轟20盜

2富邦悍將下半季主題日公布！

3西亞卡姆賽前「靈異瞬間」引熱議

4哈利伯頓帶傷出擊　溜馬G6強勢奪勝

5唐西奇搶先得知湖人易主期待見面

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

「剩3個耶」余德龍笑稱打1場少1場　夢回2015：把自己當18歲在打

3老將破百歲連線！古久保完全沒考慮短打　威能帝也投得漂亮

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366