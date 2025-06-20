索托敲生涯第1000安　史上首位27歲前締千安、200轟、800保送

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會重砲索托（Juan Soto）今（20）日於客場對戰勇士之戰，以「第3棒、右外野手」身分先發出賽，並在比賽中達成生涯第1000支安打里程碑。

索托在首局2出局時，面對對方先發投手斯特德（Spencer Strider），鎖定1顆滑球擊出右外野安打。敲出紀念安打後，索托露出白牙、微笑致意，而這顆具紀念意義的球也由勇士野手們交還至大都會板凳區留念。

現年26歲的索托，在今年10月將滿27歲，根據MLB官方數據，在大聯盟歷來出場的2萬3508名球員中，能在27歲生日前累積1000支安打的僅有84人，比例僅0.3％，而索托正是這極少數中的一員。

值得一提的是，索托目前累積215支全壘打與830次四壞球保送，而在27歲前就達成「1000安打、200轟、800保送」的球員，大聯盟史上僅此1人。

▲索托擊出生涯第1000支安打。（圖／達志影像／美聯社）

索托去年冬天與大都會簽下體壇史上最高總額15年7億6500萬美元的合約，雖然賽季初期表現不如預期，飽受批評，但他在6月已逐漸找回打擊手感，目前單月打擊率超過3成，並敲出5發全壘打。