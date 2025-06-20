錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉　深刻反省盼以成績贏回信任

▲日本「網球王子」錦織圭爆出出軌醜聞，19日正式發表親筆道歉聲明。（圖／翻攝自IG／keinishikori）

記者游郁香／綜合報導

曾高居世界第4的日本「網球王子」錦織圭近日遭《週刊文春》爆料，出軌32歲模特兒大口亞月，兩人的不倫戀長達2年半，引發軒然大波。他19日打破沉默，透過所屬經紀公司正式發表附有親筆簽名的道歉聲明，對支持者、贊助商及家人公開致歉，強調自己正深刻反省，盼以成績來重新贏回大家的信任。

據報導，錦織圭是在2022年與妻子舉辦婚禮前夕，在遠征夏威夷期間認識外遇對象大口亞月，兩人關係發展迅速，之後每逢他回日本便密會女方。32歲的大口亞月身高168公分，外型高挑纖瘦，擁有清新氣質，經常接下婚紗代言，據悉她曾參與錦織圭長年贊助商UNIQLO的相關工作。

6月11日晚間，《週刊文春》目擊錦織圭身穿UNIQLO運動服，與大口亞月共騎LUUP電動滑板車穿梭東京街頭，畫面曝光引發爭議。

錦織圭6月16日以腰痛為由宣布退出溫網，3天後透過經紀公司為出軌發表道歉聲明，「此次因我不誠實的行為，對一直支持我的各位、網球迷、網球協會、贊助商及其他相關人士造成不快、擔憂與困擾，我深感抱歉並由衷致歉。同時也讓妻子與孩子、雙方父母感到傷心與受傷，我對此深刻反省。」

錦織圭強調，「今後我將以一位具責任感的社會人士之姿，全心投入網球生涯，並以成績來重新贏回大家的信任。」

現年35歲的錦織圭，曾在2014年闖入美網決賽，創下亞洲男子單打最佳紀錄。2020年與模特兒山內舞（舊名觀月亞子）結婚，婚後育有兩子。此次不倫事件不僅重創他的形象，也為他的職業生涯蒙上陰影。

不過日本社群平台上也湧現不少網友的同情聲音，有人表示「其實沒必要對社會道歉」、「與誰交往、做什麼本來就是他們自己的事，外人不應該大肆渲染」等，認為此事屬於個人私生活，無須對外界交代。