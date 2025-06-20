錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉　深刻反省盼以成績贏回信任

▲日本「網球王子」錦織圭爆出出軌醜聞，19日正式發表親筆道歉聲明。（圖／翻攝自IG／keinishikori）
記者游郁香／綜合報導
曾高居世界第4的日本「網球王子」錦織圭近日遭《週刊文春》爆料，出軌32歲模特兒大口亞月，兩人的不倫戀長達2年半，引發軒然大波。他19日打破沉默，透過所屬經紀公司正式發表附有親筆簽名的道歉聲明，對支持者、贊助商及家人公開致歉，強調自己正深刻反省，盼以成績來重新贏回大家的信任。
【昨日の話題記事】
第2位：【スクープ写真多数】錦織圭（35）が溺れる“モデル美女”との禁断不倫《LUUPに乗って、五反田の街へ…》
記事はこちら↓https://t.co/YZ3HaUTY8Z#週刊文春— 週刊文春 (@shukan_bunshun) June 18, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
據報導，錦織圭是在2022年與妻子舉辦婚禮前夕，在遠征夏威夷期間認識外遇對象大口亞月，兩人關係發展迅速，之後每逢他回日本便密會女方。32歲的大口亞月身高168公分，外型高挑纖瘦，擁有清新氣質，經常接下婚紗代言，據悉她曾參與錦織圭長年贊助商UNIQLO的相關工作。
6月11日晚間，《週刊文春》目擊錦織圭身穿UNIQLO運動服，與大口亞月共騎LUUP電動滑板車穿梭東京街頭，畫面曝光引發爭議。
Googleのキャッシュはいいよね…— 熊太郎@超公式????✖️???? (@hayashi_1229) June 18, 2025
インスタアカウント削除してる錦織圭の不倫相手の大口あづ記ちゃんの写真見れるし……リール動画もなんとか見れる☺☺☺ https://t.co/aGzDjYCs0Z pic.twitter.com/OgNNXSEFMY
錦織圭6月16日以腰痛為由宣布退出溫網，3天後透過經紀公司為出軌發表道歉聲明，「此次因我不誠實的行為，對一直支持我的各位、網球迷、網球協會、贊助商及其他相關人士造成不快、擔憂與困擾，我深感抱歉並由衷致歉。同時也讓妻子與孩子、雙方父母感到傷心與受傷，我對此深刻反省。」
錦織圭強調，「今後我將以一位具責任感的社會人士之姿，全心投入網球生涯，並以成績來重新贏回大家的信任。」
現年35歲的錦織圭，曾在2014年闖入美網決賽，創下亞洲男子單打最佳紀錄。2020年與模特兒山內舞（舊名觀月亞子）結婚，婚後育有兩子。此次不倫事件不僅重創他的形象，也為他的職業生涯蒙上陰影。
不過日本社群平台上也湧現不少網友的同情聲音，有人表示「其實沒必要對社會道歉」、「與誰交往、做什麼本來就是他們自己的事，外人不應該大肆渲染」等，認為此事屬於個人私生活，無須對外界交代。
讀者回應