「剩3個耶」余德龍笑稱打1場少1場　夢回2015：把自己當18歲在打

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天（19日）在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，靠著37歲老將余德龍9局下敲出再見安打，以2比1氣走對手，不僅奪下關鍵勝利，更成功阻止獅隊點亮上半季封王魔術數字。這一支關鍵一擊，也讓余德龍獲選為本季首度單場MVP。

▲余德龍 。（圖／樂天桃猿提供）

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9局下，雙方戰成1比1平手，樂天展開最後反攻，余德龍面對王鏡銘的滑球果斷出棒，擊出再見安打。談到這球關鍵一擊，他表示，「那時只想著把球打紮實，對方投手可能有點失投，那球不應該那麼好打，應該是滑球。」

由於統一採取趨前守備，讓這球打到外野後形成致勝一擊。余德龍謙虛回應，「我只是想辦法把球打出去，打到外野，剛好也是幸運。」

桃猿目前仍在追趕戰績龍頭統一，這場勝利讓雙方勝差縮小至2.5場。身為球隊最資深打者之一，余德龍談到和隊友間的「高齡打線」，幽默表示，「剛剛算了一下，我們內野二、三、游加起來108歲，40歲（林智平）、37歲（自己）、31歲（林子偉），都是有經驗的球員，知道該怎麼做。」

身為資深學長，余德龍以自身經驗成為好的典範，他也提到，其實教練都會一直提醒要專注的地方，碰到年輕一點的學弟，自己會多提點一下，「教練都有講，上場先發就代表你是好的球員，我想球隊需要的時候，他們都知道要幹嘛。」

9局下，桃猿攻勢先由林智平開始，再來是林泓育敲安串連，最後由余德龍擊出致勝一擊。3人連線是否聯想到2015年Lamigo最輝煌的時期，余德龍感嘆，「剩3個耶！」他隨後直呼，「會啊，一定會想到那時候。有些都是丟FA出去（轉隊）了，滿懷念以前的。」

對於林智平，余德龍也相當佩服，「他就是我們的精神支柱最老？應該說最資深啦！我們很多問題都會問他，連『3開頭』的選手也都會問，他總是會很有耐心分享經驗。」

如今，余德龍告訴自己，把握當下，珍惜還能打球的時間，他認為，越是資深，越要以身作則，「打到這年紀，把自己當18歲在打啊，上了場要保持愉快的心情，越緊繃反而表現不好，要讓學弟們看到，學長可以，他們也一定可以。」

他也強調，比起「誰該站出來」，他更相信只要每個人把自己該做的事做好，團隊自然會有好的表現，「不用說誰站出來，把自己做好，該幹嘛就幹嘛，其實就會變得很輕鬆。」