一起吃雞、玩英雄的「網友」　曾仁和笑邀黃暐傑：來樂天啦！

▲黃暐傑 。（圖／資料照）

記者王真魚／桃園報導

旅美投手黃暐傑今（19日）中午壓線報名中華職棒年度選秀，旅美同期隊友曾仁和一直有關心他的動向，得知確定報名後後開心笑說，「我有叫他來樂天啦！」

曾仁和2013年率先赴美加盟芝加哥小熊，黃暐傑隔年投入亞利桑那響尾蛇體系。雖然效力不同球隊，兩人感情卻相當緊密，曾仁和打趣稱彼此是「網友」，「我們一起打電動吃雞、玩英雄啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人休賽季同樣「黏踢踢」，曾仁和透露，「在台體練完球，就會一起去打網咖，我們真的好宅！」

曾仁和2021年投入選秀、獲得桃猿指名，回台之後仍與黃暐傑保持聯繫，甚至時常一起打電動，「最近還有關心他會不會出來選。」

如今黃暐傑正式報名選秀，他也曾虧他，差不多可以出來選了，「一直有在關心他，但說實話，如果有機會在國外，當然希望他繼續在，如果在外累了，回來台灣為中職盡一份心力也不錯，現在中職環境也越來越好。」

曾仁和笑說，「我有叫他來樂天，希望可以同隊。」他直呼，這樣一起打電動比較方便。

黃暐傑曾於2019年登上大聯盟，球員生涯歷經過2次手術，包括2023年接受肘部韌帶重建手術（俗稱 Tommy John），以及去年因手肘肌腱撕裂開刀。狀況正好時卻遇傷勢，對運動員來說是艱難挑戰，不過在曾仁和眼中，黃暐傑始終樂觀，「他真的很好笑，好像沒看過他有低潮的樣子。」

▲曾仁和。（圖／記者李毓康攝）