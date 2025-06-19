運動雲

>

波總想替他接中槍母親到聖城　莫瑞憶「馬刺恩師暖舉」感動眾人

記者游郁香／綜合報導

馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）上個月在中風後首次公開露面，宣布卸下兵符，轉任球隊總裁，已經離開聖城的明星後衛莫瑞（Dejounte Murray）也現身記者會，波總不僅是他籃球路上的恩師，更如同父親般的存在，莫瑞近日在節目上曝光波總對自己的照顧與關懷，內容感動眾人。

莫瑞近日在播客節目上回憶菜鳥季往事，首度披露恩師波波維奇曾試圖「自掏腰包」，將他遭槍擊的母親接到聖安東尼奧照顧的往事，「他真的非常真誠。新秀年時，我媽腿部中彈，他用我都不知道的方式去聯繫她。」

▲▼前馬刺後衛莫瑞回憶恩師波波維奇對他的關懷與照顧，內容感動人心。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前馬刺後衛莫瑞回憶恩師波波維奇對他的關懷與照顧，內容感動人心。（圖／達志影像／美聯社，下同）

波總私下告訴莫瑞的母親，「我們想把妳接過來。不是用他（莫瑞）的錢，而是用我的錢。」莫瑞感動地說，「你想想，這樣的舉動，不就是代表他真的關心我、愛我嗎？」

莫瑞表示，波總對他的關心遠超籃球範疇，自己是唯一一個走進總教練辦公室，哭著訴說成長經歷的球員，「他就像父親一樣。如果他現在在這裡，他會告訴你：他從來沒遇過球員哭著走進辦公室，談自己在西雅圖家鄉目睹多少命案、參加多少場葬禮、得幫多少親友出喪葬費。」

▲▼前馬刺後衛莫瑞回憶恩師波波維奇對他的關懷與照顧，內容感動人心。（圖／達志影像／美聯社）

莫瑞說，當年剛進NBA時，波總為了他的安全，不讓他回西雅圖，「那是一個真正關心我的人，他在意我的人生成就甚於籃球成就。」

現年28歲的莫瑞2016年被馬刺選中，效力6季期間曾入選全明星賽、拿下抄截王，如今已轉戰鵜鶘。他在剛過去的賽季遭逢重大挑戰，不僅手骨折，媽媽中風、堂哥遇害、叔叔吸毒過量，自己在球隊也無法獲得足夠訓練資源，內心十分煎熬。

▲▼前馬刺後衛莫瑞回憶恩師波波維奇對他的關懷與照顧，內容感動人心。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA聖安東尼奧馬刺Dejounte Murray

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉　深刻反省盼以成績贏回信任

錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉　深刻反省盼以成績贏回信任

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

吳念庭3安3打點、江承諺首勝　富邦上半季「獨居」墊底

吳念庭3安3打點、江承諺首勝　富邦上半季「獨居」墊底

被高宇杰雙安「滿傷」　徐若熙檢討：要把位置投得更好

被高宇杰雙安「滿傷」　徐若熙檢討：要把位置投得更好

「剩3個耶」余德龍笑稱打1場少1場　夢回2015：把自己當18歲在打

「剩3個耶」余德龍笑稱打1場少1場　夢回2015：把自己當18歲在打

又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

波總想替他接中槍母親到聖城　莫瑞憶「馬刺恩師暖舉」感動眾人

波總想替他接中槍母親到聖城　莫瑞憶「馬刺恩師暖舉」感動眾人

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

熱門新聞

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉　深刻反省盼以成績贏回信任

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

吳念庭3安3打點、江承諺首勝　富邦上半季「獨居」墊底

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝利背後有怒火！古久保罕見開罵

2大谷翔平下一場登板先發確定！

3錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉

4邀請林家正等3旅美返台選秀沒成　台鋼表達祝福

5選秀報名截止　黃暐傑確定投入！

最新新聞

1錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉

2莫瑞曝波總想替他接中槍母親到聖城

3詹皇、唐西奇興奮迎新老闆　美媒調侃

4吳念庭3安3打點、江承諺首勝　富邦上半季「獨居」墊底

53老將破百歲連線！古久保沒考慮短打

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

「剩3個耶」余德龍笑稱打1場少1場　夢回2015：把自己當18歲在打

3老將破百歲連線！古久保完全沒考慮短打　威能帝也投得漂亮

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366