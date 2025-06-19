波總想替他接中槍母親到聖城　莫瑞憶「馬刺恩師暖舉」感動眾人

Dejounte Murray reveals that Gregg Popovich tried to use his own money to move Dejounte’s mom to San Antonio after finding out she had been shot in the leg in 2017:



“It was so crazy—a lot of my people don’t even know this. From family, friends, and the penitentiary… Pop didn’t… pic.twitter.com/yC05pGH9Dg — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）上個月在中風後首次公開露面，宣布卸下兵符，轉任球隊總裁，已經離開聖城的明星後衛莫瑞（Dejounte Murray）也現身記者會，波總不僅是他籃球路上的恩師，更如同父親般的存在，莫瑞近日在節目上曝光波總對自己的照顧與關懷，內容感動眾人。

莫瑞近日在播客節目上回憶菜鳥季往事，首度披露恩師波波維奇曾試圖「自掏腰包」，將他遭槍擊的母親接到聖安東尼奧照顧的往事，「他真的非常真誠。新秀年時，我媽腿部中彈，他用我都不知道的方式去聯繫她。」

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▲前馬刺後衛莫瑞回憶恩師波波維奇對他的關懷與照顧，內容感動人心。（圖／達志影像／美聯社，下同）

波總私下告訴莫瑞的母親，「我們想把妳接過來。不是用他（莫瑞）的錢，而是用我的錢。」莫瑞感動地說，「你想想，這樣的舉動，不就是代表他真的關心我、愛我嗎？」

莫瑞表示，波總對他的關心遠超籃球範疇，自己是唯一一個走進總教練辦公室，哭著訴說成長經歷的球員，「他就像父親一樣。如果他現在在這裡，他會告訴你：他從來沒遇過球員哭著走進辦公室，談自己在西雅圖家鄉目睹多少命案、參加多少場葬禮、得幫多少親友出喪葬費。」

莫瑞說，當年剛進NBA時，波總為了他的安全，不讓他回西雅圖，「那是一個真正關心我的人，他在意我的人生成就甚於籃球成就。」

現年28歲的莫瑞2016年被馬刺選中，效力6季期間曾入選全明星賽、拿下抄截王，如今已轉戰鵜鶘。他在剛過去的賽季遭逢重大挑戰，不僅手骨折，媽媽中風、堂哥遇害、叔叔吸毒過量，自己在球隊也無法獲得足夠訓練資源，內心十分煎熬。