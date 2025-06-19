「他的球質真的不錯！」林子偉期待與黃暐傑再當隊友





▲黃暐傑 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

旅美投手黃暐傑今（19日）中午壓線報名中華職棒年度選秀，高苑同期戰友林子偉期待同隊，「他的球質真的很好，如果有機會可以同隊，這樣更好！」

林子偉表示，兩人在高苑時期是隊友，出國之後至今較少聯繫，但都會透過新聞關心他狀況，「彼此都會互相鼓勵。」當時聽到他開刀消息，也感到相當可惜，「我對他的球質是滿有信心的，他的球質是真的不錯！」

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他回憶，對大學時期的黃暐傑還有印象，「我記得他大一就丟很快，已經是超過150公里了，球質很重，直球尾勁很好，變速是他的拿手球種，還有曲球。」

林子偉當時是高中畢業就獲得紅襪球團青睞。黃暐傑則是選擇先到台體大就讀，隨後才加盟響尾蛇。

和黃暐傑相比，林子偉坦言，自己當時壓力大一點，每一次出賽總有許多球探在場邊關注，「但我那時比賽成績沒有到最好，會一直想要打得更好，那時應該更成熟一點，不要去想這件是。」

2023年返台加入中職，林子偉的表現受到外界期待，是否也感受到當年相同的壓力，他坦言，「多多少少吧，可是就要自我調整，盡量不要去想這件事，更應該去想的是怎麼做好自己在球場上的表現，前年的自己，想法上確實不應該這麼多。」

中職進入第3年，林子偉更懂得調適自己，盡量不在意外在壓力，專注在保持身體健康、享受開心打球。

稍早得知黃暐傑確定報名選秀，林子偉也說，「如果真的選擇回來，真心希望他身體健康！」

▲林子偉。（圖／記者李毓康攝）