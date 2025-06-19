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詹皇、唐西奇興奮迎新老闆　美媒笑：湖人可簽滿MVP巨星延遲支付

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲ESPN記者稱湖人雙星詹姆斯、唐西奇對新老闆入主充滿期待。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

道奇老闆華特（Mark Walter）豪擲100億美元收購湖人多數股權，震撼籃壇。《ESPN》披露，洛城雙核心詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）對此都表達高度期待。記者西格爾（Brett Siegel）則調侃，紫金軍團的資金無上限，可一次簽滿5位MVP等級的巨星，全部延遲支付。

資深記者歐康納（Kevin O'Connor）相當看好華特接手後的湖人，除了資金絕對充足，他指出華特在經營道奇隊時的表現無可挑剔，「球隊易主往往讓人擔心，看看獨行俠就知道；塞爾提克未來會如何也還有待觀察，但湖人這次的出售案看起來非常成功。」

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▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人換新老闆，外界相當看好這筆出售案。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）在節目中透露，「根據我與唐西奇和詹姆斯身邊人士的對話，對於這次交易對球隊所代表的意義，他們都感到非常興奮。」

雖然NBA新版勞資協議限制「狂砸」錢簽球員，對超支球隊有嚴格處罰，例如會失去選秀權、限制交易等，尤其是一旦觸碰第二層門檻，但華特能在球探、科學訓練、健康團隊等領域加大投入，打造除南加州陽光以外，球員更願意加入的理想環境。

▲金塊約基奇，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊3屆MVP約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者西格爾則調侃，「湖人新老闆就是現在道奇的老闆。這代表湖人將會簽下字母哥、SGA、約基奇（Nikola Jokic）、艾德華茲（Anthony Edwards）和唐西奇，全都是10年10億美元的合約，把薪資延後到2080年才付。 」

道奇在2023年12月與「二刀流」巨星大谷翔平簽下10年7億美元合約，其中6.8億美元（約97%）為延遲支付，大谷每年實際薪資僅為200萬美元，剩餘的6億8000萬美元將從2034年開始，分20年支付至2053年；道奇「延遲支付」的策略曾引起別隊不滿。

華特自2012年斥資21億美元接手道奇以來，球隊從未缺席季後賽，4度打進世界大賽、兩度奪冠。如今他接掌46年來首度換手的湖人，是否能複製MLB成功模式，打造下個紫金時代？備受矚目。

▲▼道奇老闆華特與大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲華特成功經營道奇，接手以來球隊從未缺席季後賽，4度打進世界大賽、兩度奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人馬克華特LeBron James唐西奇Giannis AntetokounmpoNikola JokicSGAAnthony Edwards

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