運動雲

>

高雄海神21日主場迎總冠軍賽G3　發放限量應援TEE

▲▼高雄全家海神21日回主場迎接總冠軍賽G3，蘇文儒。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神21日回主場迎接總冠軍賽G3，蘇文儒邀神隊友到場應援。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神在TPBL元年總冠軍賽系列戰第2戰扳平戰局，第3戰21日（六）、第4戰23日（一）將回到主場高雄巨蛋點燃戰火，關鍵第3戰將發放限量應援TEE。總冠軍系列賽連兩場繳佳作的蘇文儒，對神隊友在客場應援十分感動，「現在要回到自己的主場了，希望神隊友可以繼續幫我們加油！」

奪冠首年因傷缺席的蘇文儒，在總冠軍賽系列戰表現傑出，他特別感謝球迷朋友，「看到很多神隊友客場幫我們應援，真的很感動。讓我們感覺在他鄉不是孤單奮戰。現在要回到自己的主場了，希望神隊友可以一起回來高雄巨蛋，繼續幫我們加油！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

進場造浪　21日發放總冠軍賽應援TEE

為紓緩排隊進場人潮，總冠軍賽系列戰入場時程提前，21日調整為15:00開放入場，23日17:00開放入場。

21日將於1A、2B入口整隊發放應援TEE兌換券，憑券即可至環廊攤位領取應援TEE。應援TEE兌換券整隊時間為14:00，兌換券發放時間為14:30。(數量有限，發完為止) 全家應援席(VIP、1S)入場即可領取。

高雄市學生持一卡通數位學生證50元購買2B門票

高雄市政府運動發展局與高雄全家海神隊攜手推廣籃球運動，推出高雄市國小、國中、高中學生，持一卡通數位學生證於總冠軍賽主場賽事現場，即可以 $50元購買2B門票。(現場購票原價 $450元，名額有限，額滿為止)

*21日現場僅販售運發局學生專案2B票券，將自15:00起開放售票。

▲▼高雄全家海神21日回主場迎接總冠軍賽G3，蘇文儒。（圖／高雄全家海神提供）

▲▼高雄全家海神21日回主場迎接總冠軍賽G3，推出相關活動。（圖／高雄全家海神提供）

▲▼高雄全家海神21日回主場迎接總冠軍賽G3，蘇文儒。（圖／高雄全家海神提供）

KTV南霸天享溫馨票根優惠　總冠軍賽持續加碼

2025年7月31日前持總冠軍賽高雄全家海神隊主場賽事票根至享溫馨高雄地區KTV消費，即享歡唱/包廂費8折，勝場加碼4人(含)以上來店消費，即贈享溫馨招牌套餐。

Aquas Store滿額轉轉樂回來了

現場結帳滿$1,500，即可參加轉轉樂，最低只要5折起。另有6折/7折/8折/9折/短TEE/周邊，以四捨五入計算。

應援挺海神 攤位好禮送不完

總冠軍賽主場穿白色上衣入場，或與季後賽主視覺背板合照分享限動上傳並標記海神官方社群，可於「號角響起」攤位兌換樺達喉糖應援號角壹個。出示總冠軍賽預售票紙本票根或電子票畫面，同樣可兌換應援號角壹個。

多喝水STAY COOL強氣泡強力應援挺海神，神隊友至活動攤位秀出自製最強應援道具，即可獲得STAY COOL酷涼礦物質強氣泡水壹瓶(數量有限，發完為止)。

明治SAVAS我的應援源動力，神隊友穿著海神球衣或應援背號短TEE，至活動攤位即可兌換明治SAVAS乳清蛋白粉香草口味壹包(數量有限，發完為止)。

關鍵字： TPBL高雄全家海神

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

大谷翔平進化了？日專家點出復出戰亮點：前所未見

大谷翔平進化了？日專家點出復出戰亮點：前所未見

LLB中華隊不敵日本B組居次　4強戰硬碰「大魔王」韓國

LLB中華隊不敵日本B組居次　4強戰硬碰「大魔王」韓國

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

被交易原本很失望　班恩：聽到是魔術我就笑了

被交易原本很失望　班恩：聽到是魔術我就笑了

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

ESPN：「洛杉磯湖人隊」易主　巴斯家族同意售出

ESPN：「洛杉磯湖人隊」易主　巴斯家族同意售出

2冠大鎖恐遭塞爾提克割愛　專家點名快艇、獨行俠可能出手

2冠大鎖恐遭塞爾提克割愛　專家點名快艇、獨行俠可能出手

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

熱門新聞

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

大谷翔平進化了？日專家點出復出戰亮點：前所未見

LLB中華隊不敵日本B組居次　4強戰硬碰「大魔王」韓國

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

2道奇湖人老闆變同1人　大谷被點名

3湖人天價出售原因曝　魔術強森狂賀

4大谷翔平進化了！專家驚嘆：前所未見

5LLB中華隊不敵日本B組居次

最新新聞

1重申徐若熙使用　不排除投1休5

2海神21日主場迎G3　發放限量應援TEE

3林安可、陳傑憲仍未先發！餅總謹慎調度

4選秀小年機會多？　葉總：職棒是看能力與潛力

5黃暐傑報名中職選秀　葉總：賭注

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

珠珠寶貝應援突落淚！　官方解釋「睫毛倒插」

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

起亞虎啦啦隊來台！　朴星垠開心見到李珠珢

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366