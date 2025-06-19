又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

▲喬治本季僅打41場，場均16.2分、投籃命中率43%，表現難符頂薪身價。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

頂尖搖擺人喬治（Paul George）是否會離開費城？隨著NBA選秀日逼近，七六人被爆正與爵士私下洽談交易，內容涉及打包喬治與今年的探花籤，換取猶他手中的第5順位。不過名記者史坦（Marc Stein）指出，費城計畫給3巨頭恩比德（Joel Embiid）、喬治和麥克西（Tyrese Maxey）再次聯手衝冠的機會。

爵士隨隊記者拉森（Andy Larson）爆料，七六人有意「打包」入隊後表現不符預期、還傷病不斷的喬治與今年的3號籤，向下與爵士換取第5順位選秀權，以擺脫喬治的高額薪資。

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▲儘管有交易傳聞，《The Stein Line》報導七六人仍考慮保留3巨頭。（圖／路透）

「前提是他們能擺脫喬治的合約，」拉森直言，以喬治的狀況與合約年限來看，爵士是否願意接手仍是未知數，「我不認為爵士會答應，但這確實是一項提案。」

35歲的喬治本季只出賽41場，場均僅16.2分、5.3籃板、4.3助攻，命中率43%，明顯與身價不符。他還剩下3年、總值1.61億美元的合約，若七六人能透過交易將其出清，可清出大筆空間，也能重整陣容，圍繞恩比德與馬克西打造更年輕、靈活的核心。

The Philadelphia 76ers plan to give Joel Embiid, Paul George, and Tyrese Maxey another chance next season to compete for a championship, per @TheSteinLine



“By simply staying at No. 3, Philadelphia would introduce an $11.1 million salary onto its books for 2025-26. So the Sixers… pic.twitter.com/Pv50EyE5qd — NBACentral (@TheDunkCentral) June 19, 2025

不過據《The Stein Line》的最新消息，七六人仍未放棄原陣容。若最終保留3號籤，球隊2025-26賽季的薪資將增加1110萬美元，幾乎肯定逼近甚至超過第2層豪華稅門檻。儘管如此，費城高層仍考慮再給恩比德、喬治與馬克西一次機會，試圖打破3人本季僅合體15場、戰績7勝8敗的困局。

七六人本季東區僅排名第13，總管莫雷（Daryl Morey）肩負重任。究竟他會選擇拆解失敗的3巨頭重建，還是再次「豪賭」衝擊總冠軍？喬治未來的動向，勢將成為今夏選秀與交易市場最大變數之一。

▲七六人馬克西。（圖／路透）