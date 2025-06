又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

▲喬治本季僅打41場,場均16.2分、投籃命中率43%,表現難符頂薪身價。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

頂尖搖擺人喬治(Paul George)是否會離開費城?隨著NBA選秀日逼近,七六人被爆正與爵士私下洽談交易,內容涉及打包喬治與今年的探花籤,換取猶他手中的第5順位。不過名記者史坦(Marc Stein)指出,費城計畫給3巨頭恩比德(Joel Embiid)、喬治和麥克西(Tyrese Maxey)再次聯手衝冠的機會。

爵士隨隊記者拉森(Andy Larson)爆料,七六人有意「打包」入隊後表現不符預期、還傷病不斷的喬治與今年的3號籤,向下與爵士換取第5順位選秀權,以擺脫喬治的高額薪資。

▲儘管有交易傳聞,《The Stein Line》報導七六人仍考慮保留3巨頭。(圖/路透)

「前提是他們能擺脫喬治的合約,」拉森直言,以喬治的狀況與合約年限來看,爵士是否願意接手仍是未知數,「我不認為爵士會答應,但這確實是一項提案。」

35歲的喬治本季只出賽41場,場均僅16.2分、5.3籃板、4.3助攻,命中率43%,明顯與身價不符。他還剩下3年、總值1.61億美元的合約,若七六人能透過交易將其出清,可清出大筆空間,也能重整陣容,圍繞恩比德與馬克西打造更年輕、靈活的核心。

The Philadelphia 76ers plan to give Joel Embiid, Paul George, and Tyrese Maxey another chance next season to compete for a championship, per @TheSteinLine



“By simply staying at No. 3, Philadelphia would introduce an $11.1 million salary onto its books for 2025-26. So the Sixers… pic.twitter.com/Pv50EyE5qd