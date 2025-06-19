中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

▲黃暐傑。（圖／取自小聯盟官網）

記者王真魚／綜合報導

中職選秀報名今天中午截止，預計明天對外公布完整名單，經紀公司展逸也證實，旅美投手黃暐傑確定報名。

黃暐傑於2014年旅美，加入亞利桑納響尾蛇，2019年效力德州遊騎兵，並短暫登上大聯盟，共出賽4場，防禦率3.18。他於2021年轉戰多明尼加冬季聯盟，2022年重返美職，加盟舊金山巨人，並透過規則五選秀轉戰匹茲堡海盜。

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不過近年因傷勢影響發展，前年春訓期間雖受邀參加大聯盟熱身賽，卻因右手肘韌帶撕裂接受手術，原本復健進度順利，已進入實戰打擊練習（Live BP）階段，不料同年6月再次感到不適，進一步檢查後確診為肌腱撕裂，再度動刀治療。

黃暐傑近期已恢復牛棚練投，球速回升至140公里以上。經紀公司展逸日前受訪即透露，黃暐傑將與家人討論做出決定，如今證實確定報名選秀。

選秀報名今天中午12時截止，黃暐傑壓線報名，預料是本屆唯一「海歸」選手。聯盟預計明天正式公佈完整報名名單。

今年選秀預計於6月30日登場，順位依序為台鋼雄鷹、富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一獅以及中信兄弟。

▲張育豪 。（圖／學聯提供）

本屆中職選秀中，備受矚目的選手包括穀保家商外野手劉承佑、東大體中游擊手朱盟，以及普門中學的張育豪和平鎮高中的江庭毅兩位高中捕手。同樣出身平鎮的兩名投手邱立璿、哀宥宇，以及新北市成棒隊韋宏亮、國體大一投手曾偉喆，都受到關注。

其中劉承佑、朱盟以及張育豪和邱立璿、曾偉喆都是選秀首輪熱門，張育豪更被看好有望成為狀元，他也已經繳交報名資料。

黃暐傑近年受到傷勢影響，狀況較不明朗，預料不會是首輪人選。其中味全龍副領隊曲信恩過去在美國，曾擔任黃暐傑的翻譯，兩人關係深厚，對他應該有一定了解。

龍隊總教練葉君璋也有稍微掌握他的狀況，日前受訪表示，黃暐傑目前看起來還在復健中，「還沒有完全恢復完成的感覺，應該無法馬上進入實戰。」他坦言，關鍵在於球團是否願意相信他能恢復到過去的狀態。