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洋基終結30局無得分低潮　賈吉近24打數15K雙冠王恐不保

▲▼洋基賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基終於結束連續30局無得分低潮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大聯盟本季前3會得分的洋基打線，近期陷入難以置信的低潮，球隊一度陷入連續30局未得分的窘境，終於在今（19）日對天使之戰，靠著奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）2局下轟出陽春砲，正式終結得分荒。

洋基自16日對紅襪比賽遭完封後，連續3場比賽得分掛蛋，共計30局未能得分，這是球隊自2016年以來首度遭遇3連戰得分全掛零窘境，直到今日對天使，靠著奇澤姆在2局下擊出右外野上層看台的全壘打，才終結這段低迷。

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《Sporting News》指出，洋基目前仍以場均5.1分排名聯盟第3，僅次於道奇與小熊，但這波連續無得分一度讓人聯想起1968年小熊與1906年運動家共同保持的MLB史上最長48局連續無得分紀錄，洋基雖未刷新聯盟紀錄，但30局未得分仍十分難堪。

《Sporting News》披露，洋基在昨日晚間集體開會檢討，貝林傑（Cody Bellinger）表示，「要記得我們自己是誰，並且持續堅持我們一直以來的方針。」盼能藉此重振士氣。

▲▼洋基賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉近況極差。（圖／達志影像／美聯社）

其中洋基主砲賈吉（Aaron Judge）陷入「超嚴重」低潮，被點出是球隊30局未得分的最關鍵原因，他在今日對天使之戰4打數無安打、吞下2K，近24打數僅敲出2安、苦吞15次三振。

12日對戰皇家時，賈吉打擊率一度高達0.396，如今僅過1周時間已下滑至0.366，且連續5場未開轟、近7戰僅貢獻1分打點。賈吉目前仍位居大聯盟安打與打擊率王，全壘打日前已被水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）反超，而打擊率眼看也將被運動家新秀威爾森（Jacob Wilson）超越，2人目前僅差0.006，且安打數也僅差1支。

關鍵字： MLB洋基奇澤姆賈吉

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