洋基終結30局無得分低潮　賈吉近24打數15K雙冠王恐不保

▲洋基終於結束連續30局無得分低潮。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大聯盟本季前3會得分的洋基打線,近期陷入難以置信的低潮,球隊一度陷入連續30局未得分的窘境,終於在今(19)日對天使之戰,靠著奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)2局下轟出陽春砲,正式終結得分荒。

洋基自16日對紅襪比賽遭完封後,連續3場比賽得分掛蛋,共計30局未能得分,這是球隊自2016年以來首度遭遇3連戰得分全掛零窘境,直到今日對天使,靠著奇澤姆在2局下擊出右外野上層看台的全壘打,才終結這段低迷。

Jazz Chisholm Jr. keeps this one fair! pic.twitter.com/Df6esrjfvO