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哈利伯頓拚G6上場！嘗試高壓氧艙、針灸　溜馬已有他缺陣備案

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓證實右小腿拉傷，是否出戰關鍵G6仍待賽前決定。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽G5拉傷右小腿，他是否能在明（20）日G6背水一戰登場，引起高度關注。為了加速恢復，他正嘗試各種治療方式，包括高壓氧艙、針灸等，目前他被列為「出戰成疑」（Questionable），主帥卡萊爾（Rick Carlisle）坦言已為他缺陣做好準備。

哈利伯頓今日參與的訓練內容極為有限，包括25分鐘影片分析、走位演練與輕量投籃，整體負荷非常輕。MRI檢查結果顯示，他的右小腿拉傷，正接受包括高壓氧艙、針灸、電刺激、按摩與特殊貼紮等多項療法加速康復。

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▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓表示，「我必須了解所有風險，問對問題。但我是一名競爭者，我想上場，我會盡我所能去打這場比賽。」他強調，「我非常信任我們的醫療團隊，也信任球團會做出正確決定。過去我也曾在球隊信任下，自主評估身體狀況出賽……我想上場，這就是我的計畫。」

哈利伯頓被列入「出戰成疑」（Questionable）名單，G6上場機率約為5成。主帥卡萊爾強調，「他明天會再接受評估。我們會在下午的備戰時段進行測試，根據結果決定他是否出賽。如果他不能打，我們已經有備案。」

▲▼NBA總冠軍賽G4，溜馬哈利伯頓、西亞卡姆；雷霆卡魯索、威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓整個系列賽都受右腿下方傷勢困擾，第5戰傷勢加劇。他當場仍堅持出賽34分鐘，但沒投進任何一球，溜馬以109比120落敗，系列賽陷入2勝3敗遭雷霆聽牌的不利局面。

若哈利伯頓無法出賽，麥康諾（T.J. McConnell）有望升任先發。這位替補控衛今年季後賽表現搶眼，第5戰在球隊一度落後18分時帶起反攻，一度將分差追近至2分。

溜馬長人托平（Obi Toppin）則信心喊話，「我們球隊都是硬漢。不論什麼傷，大家都會試著上場。Ty（哈利伯頓）也是硬漢，我相信他很可能會沒事出賽。但我們還不確定。」

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese HaliburtonT.J. McConnellPascal Siakam

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