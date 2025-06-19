道奇康佛托陷低潮　羅伯斯想給金慧成更多上場機會

▲金慧成本季獲得的打席機會不多。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇韓籍工具人金慧成睽違4場比賽再度先發，今（19）日對上教士擔任「第8棒、中外野手」，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前透露，未來將會給予金慧成更多的「先發」出賽空間。

金慧成本季獲得的打席機會不多，30場比賽僅累積73打席，但繳出打擊率0.382的亮眼成績，羅伯斯認為應該給予他更多出賽機會。

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羅伯斯表示，「他在韓職有很多打席經驗，因此即使是每周要出賽2、3場，他應該也能很好地適應，他真的表現得非常出色。」

▲金慧成本季多以代守、代跑身分登場。（圖／達志影像／美聯社）

球隊自開季起主要讓康佛托（Michael Conforto）負責外野守備，但他在65場比賽中僅打出0.168打擊率，表現明顯低迷。

對此，羅伯斯指出，「我仍希望給康佛托機會，不過金慧成的表現更有說服力。」

▲康佛托本季進攻表現低迷。（圖／達志影像／美聯社）

道奇陣中野手競爭激烈，但羅伯斯的發言顯示，這位26歲的韓國選手已逐漸占有一席之地，若能持續維持穩定輸出，未來不排除成為外野輪替的固定人選。