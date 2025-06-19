湖人新老闆華特超低調肯砸錢　熱愛體育改寫洛城體壇版圖

▲道奇老闆華特天價收購NBA豪門湖人，他被評為「安靜的背後大亨」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

巴斯家族把持46年的NBA豪門湖人將易主，新任多數持股人華特（Mark Walter）來頭不小，這位道奇隊老闆身家雄厚、行事低調，卻是洛杉磯體壇最具影響力的關鍵推手之一。除了砸錢簽下大谷翔平，他也曾在WNBA火花隊面臨遷隊危機時力挽狂瀾，更在公益領域深耕多年，成為名符其實的「安靜的背後大亨」。

華特為控股公司TWG Global執行長與Guggenheim Partners董事長，資產管理規模驚人。他早在2021年就購入湖人26%股份，擁有優先購買權，如今終於取得多數股權。事實上，《ESPN》名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）早在2022年就曾預測，若巴斯家族出售隊，華特將是唯一人選。

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華特本人相當低調，即便擁有道奇這樣的大球隊，也鮮少公開露面。2012年接手道奇後，他甚至不願接受《洛杉磯時報》關於道奇交易的訪問，他至今的公開發言屈指可數，曾在2024年被《運動畫刊》選為「體育界最具影響力的50人」之一。

雖然不願站在鎂光燈下，華特卻是體壇最具實力與信譽的老闆之一。2012年，他以「支持而非干預」的理念買下道奇，他當時就強調，「我是個棒球迷，但我並不適合做棒球決策，我只想支持我的團隊，並在場邊為他們吶喊。」

道奇在華特領軍下迎來爆炸性成長，2020與2024兩度奪得世界大賽冠軍，還一舉簽下「二刀流」巨星大谷翔平。事實上，他上任首年便引進強打拉米瑞茲（Hanley Ramirez），展現毫不手軟的求勝態度，「我不是在省錢，我寧願說我們組了一支強隊，即便花得多一點。」

華特也深受球員愛戴，道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）曾說，「這一切徹底改變了，而且是往好的方向發展。」

華特不只經營MLB與NBA球隊，還是WNBA火花隊的股東之一。2014年火花瀕臨遷隊，華特與湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）攜手接手，確保球隊留在洛杉磯。火花2016年奪冠，至今仍以Crypto.com Arena為主場。

公益方面，華特也從不缺席。他與道奇基金會共同推動「LA Rises」野火災後重建計畫，初期投入1億美元，並捐贈5000萬支持洛杉磯道奇基金會，聚焦教育、醫療、社會正義與無家可歸者問題。他也長期支援芝加哥在地教育機構，是林肯公園動物園、Chicago Hope Academy等非營利組織的重要金主。

出生於愛荷華州、畢業於芝加哥西北大學的華特，如今正式掌舵湖人。這位安靜但極具行動力的體壇富豪，是否能為紫金軍團帶來下一波巔峰，全球球迷拭目以待。